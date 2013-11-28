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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2090209120922093

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:34

  Alecdon написав:Шлюза QUIK <-> PFTS сейчас ни у кого нет насколько мне известно.


У нас была такая связка, пытаемся ее восстановить (очень давно было, не помню нечего уже). Есть надежда что выйдет, сейчас разворачиваем тестовый контур и начинает играться.

Есть вопросы, спрашивайте.


тобто є надія, що можна буде через КВІК купувати ОВДП на ПФТС?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:36

  Alecdon написав:d_12

ОВГЗ умерли на УБ после санкций. Увы(


КВІК не під санкціями - а банки перелякані :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:37

Міжнародна консалтингова компанія E&Y розпочала пошук потенційних покупців 78,2% пакета акцій державного підприємства Центренерго.
Про це написав в.о. глави Фонду держмайна (ФДМ) Віталій Трубаров на своїй Facebook-сторінці.
Він зазначив, що це буде першим об’єктом великої приватизації у 2018 році.

“Вже проведено всі необхідні аудити, в тому числі фінансовий (компанія Baker Tilly) і екологічний. Зараз йде формування умов продажу та початкової вартості”, - написав Трубаров.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:38

УНАФ

не постили:

Дата, на яку складено інформацію Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
31.05.2018 31.05.2018 Договір купівлі/продажу (купівля) Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 158230 40.0114


дані про правочини вчинені поза ФБ

https://smida.gov.ua/db/participant/00135390
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:47

Re: Идеи: портфель

  Alecdon написав:Шлюза QUIK <-> PFTS сейчас ни у кого нет насколько мне известно.


Свято місце пусто не буває!
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:49

  Alecdon написав:Шлюза QUIK <-> PFTS сейчас ни у кого нет насколько мне известно.


У нас была такая связка, пытаемся ее восстановить (очень давно было, не помню нечего уже). Есть надежда что выйдет, сейчас разворачиваем тестовый контур и начинает играться.

Есть вопросы, спрашивайте.


Доступ будет по акциям или к ОВГЗ тоже ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:50

Re: Идеи: портфель

d_12 написав:не постили:

Дата, на яку складено інформацію Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
31.05.2018 31.05.2018 Договір купівлі/продажу (купівля) Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 158230 40.0114


дані про правочини вчинені поза ФБ

https://smida.gov.ua/db/participant/00135390
Сделка могла быть совершена когда угодно, хоть год, хоть десять назад. По факту имеем просто дату подачи отчета об исполнении. А дата перехода собственности на ЦБ или перечисления денег не публикуется.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:58

Re: Идеи: портфель

Куда будет доступ для меня тоже загадка. Куда смогу настроить, надеюсь что смогу. Слишком давно это было.
Банки не через квик работали. Да и не сильно важно по сути, УБ есть УБ.
Alecdon
 
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