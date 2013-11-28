Міжнародна консалтингова компанія E&Y розпочала пошук потенційних покупців 78,2% пакета акцій державного підприємства Центренерго. Про це написав в.о. глави Фонду держмайна (ФДМ) Віталій Трубаров на своїй Facebook-сторінці. Він зазначив, що це буде першим об’єктом великої приватизації у 2018 році.
“Вже проведено всі необхідні аудити, в тому числі фінансовий (компанія Baker Tilly) і екологічний. Зараз йде формування умов продажу та початкової вартості”, - написав Трубаров.
Дата, на яку складено інформацію Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином 31.05.2018 31.05.2018 Договір купівлі/продажу (купівля) Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 158230 40.0114
Дата, на яку складено інформацію Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином 31.05.2018 31.05.2018 Договір купівлі/продажу (купівля) Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 158230 40.0114
Сделка могла быть совершена когда угодно, хоть год, хоть десять назад. По факту имеем просто дату подачи отчета об исполнении. А дата перехода собственности на ЦБ или перечисления денег не публикуется.