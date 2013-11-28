А на кой оно вообще нужно?
Ведь есть омерика, 8000 акции и куда меньше гемора...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:04
А на кой оно вообще нужно?
Ведь есть омерика, 8000 акции и куда меньше гемора...
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:47
НБУ чотко слідкує щоб простолюди не кинулись туди без його зоркого глаза
взяти хоча б ініціативу в виді е-ліцензії...
+50грн !
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