Ukrainian Exchange

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[#UkrainianExchangeNews от 5 июня]



1. Направили письмо в СНБО



2. Объявили о возможном прекращении полноценных торгов с 18 июня в случае, если наши предложения скорректировать формулировки санкций, применяемых по факту к украинским хозяйствующим субъектам, или установить разумный срок их введения останутся без ответа.



Буквально сегодняшний пример: Казначейство США, после объявления в начале апреля этого года санкций по отношению к компаниям, контроллируемым российским миллиардером О.Дерипаской, анализируя последствия этих санкций для американских инвесторов, в очередной раз перенесло сроки их введения - на этот раз почти на 4 месяца (с 5 июня до 23 октября).



Это при том, что американские санкции реально обвалили курс акций Rusal и других компаний Дерипаски и вынуждают его рассматривать существенное снижение долей в контролируемых им компаниях.



Санкции же Украины к Московской бирже уже принесли больше убытков украинским инвесторам и профучастникам, чем даже теоретически могут принести вреда Московской бирже.