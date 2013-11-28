А на кой оно вообще нужно?
Ведь есть омерика, 8000 акции и куда меньше гемора...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:04
А на кой оно вообще нужно?
Ведь есть омерика, 8000 акции и куда меньше гемора...
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:47
НБУ чотко слідкує щоб простолюди не кинулись туди без його зоркого глаза
взяти хоча б ініціативу в виді е-ліцензії...
+50грн !
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Додано: Вів 05 чер, 2018 19:28
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:38
Укрнафта
Кто сколько украл денег из нашей общей компании. Нафтогаз Украины взял газом 11.5 млрд кубов. По сегодняшним ценам это примерно 89 дол. на каждую принадлежащую им акцию. Хотя официально признали что должны 3.75 млрд. гривен. ( по 138 гривен на акцию). Видя такой непорядок и грозящую смену власти в Укрнафте, Коломойский забирает 13.5 млрд гривен. (около 22 дол. на каждую принадлежащую ему акцию.) Вобщем забрал свои деньги, которые потратил на скупку акций. По понятиям (она-же справедливость) акции Нафтогаза и Коломойского должны были бы быть аннулированы. И соответсвенно оставшиеся акционеры 8% должны стать собственниками 100% акций. Однако предлагается вообще финт ушами. Коломойский на украденные деньги выкупает нефтяной бизнес Укрнафты, Нефтегаз погасит в лучшем случае 3.5 млрд гривен. Как-то кидалово как не крути.
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