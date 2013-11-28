Додано: Вів 05 чер, 2018 20:56

В этой нервотрепке рождается договор. После этого я бегу на базар, покупаю запчасти, комплектацию и делаю ремонт.

Затягиваем сроки ремонта, начинаем суетиться и торопиться. А спешка – это враг качества.

Такая локализация (10% на первой партии в 30 тепловозов. - Ред.) годится для того, чтобы хорошо познакомиться жениху и невесте. А уже после 30-го локомотива мы начинаем серьезную, настоящую совместную работу.

Если ни одного гвоздя вместе не создано и не продано, зачем быть акционерами?

Они посетили семь предприятий - потенциальных партнеров. Были в таких местах, где даже я не был, - Полтавский тепловозоремонтный, Гребенковский, Запорожский электровозоремонтный и др.

Компании объехали всех потенциальных партнеров в Украине. Их не так много: Запорожье, Днепр и КВСЗ. Дальше УЗ должна выбрать партнера из иностранных компаний. Затем объявить, кого она отдает в невесты: Запорожье, Днепр, Львов или нас.

Вопрос номер два, после определения продукта – наличие кошелька. Будет выбран тот партнер, который сможет обеспечить деньги.