Ukrainian Exchange 11 мин. · [#UkrainianExchangeNews от 5 июня]
1. Направили письмо в СНБО
2. Объявили о возможном прекращении полноценных торгов с 18 июня в случае, если наши предложения скорректировать формулировки санкций, применяемых по факту к украинским хозяйствующим субъектам, или установить разумный срок их введения останутся без ответа.
Буквально сегодняшний пример: Казначейство США, после объявления в начале апреля этого года санкций по отношению к компаниям, контроллируемым российским миллиардером О.Дерипаской, анализируя последствия этих санкций для американских инвесторов, в очередной раз перенесло сроки их введения - на этот раз почти на 4 месяца (с 5 июня до 23 октября).
Это при том, что американские санкции реально обвалили курс акций Rusal и других компаний Дерипаски и вынуждают его рассматривать существенное снижение долей в контролируемых им компаниях.
Санкции же Украины к Московской бирже уже принесли больше убытков украинским инвесторам и профучастникам, чем даже теоретически могут принести вреда Московской бирже.
Кто сколько украл денег из нашей общей компании. Нафтогаз Украины взял газом 11.5 млрд кубов. По сегодняшним ценам это примерно 89 дол. на каждую принадлежащую им акцию. Хотя официально признали что должны 3.75 млрд. гривен. ( по 138 гривен на акцию). Видя такой непорядок и грозящую смену власти в Укрнафте, Коломойский забирает 13.5 млрд гривен. (около 22 дол. на каждую принадлежащую ему акцию.) Вобщем забрал свои деньги, которые потратил на скупку акций. По понятиям (она-же справедливость) акции Нафтогаза и Коломойского должны были бы быть аннулированы. И соответсвенно оставшиеся акционеры 8% должны стать собственниками 100% акций. Однако предлагается вообще финт ушами. Коломойский на украденные деньги выкупает нефтяной бизнес Укрнафты, Нефтегаз погасит в лучшем случае 3.5 млрд гривен. Как-то кидалово как не крути.
В этой нервотрепке рождается договор. После этого я бегу на базар, покупаю запчасти, комплектацию и делаю ремонт.
Затягиваем сроки ремонта, начинаем суетиться и торопиться. А спешка – это враг качества.
Такая локализация (10% на первой партии в 30 тепловозов. - Ред.) годится для того, чтобы хорошо познакомиться жениху и невесте. А уже после 30-го локомотива мы начинаем серьезную, настоящую совместную работу.
Если ни одного гвоздя вместе не создано и не продано, зачем быть акционерами?
Они посетили семь предприятий - потенциальных партнеров. Были в таких местах, где даже я не был, - Полтавский тепловозоремонтный, Гребенковский, Запорожский электровозоремонтный и др.
Компании объехали всех потенциальных партнеров в Украине. Их не так много: Запорожье, Днепр и КВСЗ. Дальше УЗ должна выбрать партнера из иностранных компаний. Затем объявить, кого она отдает в невесты: Запорожье, Днепр, Львов или нас.
Вопрос номер два, после определения продукта – наличие кошелька. Будет выбран тот партнер, который сможет обеспечить деньги.
- Раскройте структуру собственности КВСЗ. Какая у вас доля в компании?
- Всего акционеров – около 1300 человек, но крупных — два блока. Основной владелец – семья Приходько. Есть партнеры. Один из них – австрийский, который купил пакет Сергея Тигипко (25% КВСЗ принадлежит австрийской фирме OW Capital Management GmbH, которая контролируется российским предпринимателем Станиславом Гамзаловым. - Ред.). Под моим контролем — свыше 70% акций. Еще 3-4% - в собственности разных акционеров-миноритариев. А вам это зачем? Это открытая информация.
- Интересно нашим читателям.
- Да неинтересно это им. Вы плохо знаете психологию людей. Почитайте высказывания Ли Куан Ю (первый премьер-министр Республики Сингапур, один из создателей сингапурского "экономического чуда". - Ред.). Он четко сказал: то, что интересно вчера, сегодня будет неинтересно.
St/2 написав:А на кой оно вообще нужно? Ведь есть омерика, 8000 акции и куда меньше гемора...
НБУ чотко слідкує щоб простолюди не кинулись туди без його зоркого глаза
взяти хоча б ініціативу в виді е-ліцензії...
И в чем же проблема с е-лицензией? Надо справку из ДФС принести? Так комплаенс иностранного брокера просто не даст открыть счет, если не будет вменяемого подтверждения происхождения капитала. Или $12 жалко Привату? Кстати, IB снял ограничение по минимуму капитала, теперь, хоть от $100.
mandelbrot Многообещаюшая статья. Можно продублировать в ветке сквизаут, под заголовком "как только поезд сдвинется с места". Там целый список уже из таких "идей". Сегодня к примеру, АльфаГрупп "отметилась". Знать, жди скорых финпотоков в украину и Укрсоца в тройке лидеров.