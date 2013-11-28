НБУ не может пока не требовать лицензии, есть декрет. Они так вышли из ситуации, плюс они сами бы рады этого не делать. По факту НБУ функции контроля положил на банки, а саму лицензию выдает автоматически после запроса банка.
St/2 написав:А на кой оно вообще нужно? Ведь есть омерика, 8000 акции и куда меньше гемора...
НБУ чотко слідкує щоб простолюди не кинулись туди без його зоркого глаза
взяти хоча б ініціативу в виді е-ліцензії...
Можно свободно торговать без лицензий через Финам. Деньги списывают с карты. Это выглядит так, как будто вы платите за услугу, а не переводите деньги на счёт зарубежному брокеру. Рынок акций доступен, дивы тоже платят.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
...сплатити до державного бюджету частину прибутку... ...Дивіденди не нараховувати...спрямувати на погашення заборгованності з податків і зборів...
на*** таких "премиальных" менеджеров! Интересно бы им премии за победу над ГП не нараховувати
В "Нафтогазе" считают, что разделение активов "Укрнафты" позволит погасить долги компании перед госбюджетом, сохранить целостный имущественный комплекс предприятия с его передачей собственникам, способным усовершенствовать его работу. По мнению НАК раздельное ведение бизнеса, не требующее согласований между "Нафтогазом" и экс-владельцами "Приватбанка" при управлении "Укрнафтой", позитивно скажется на привлекательности группы "Нафтогаз" для иностранных инвесторов.
Роз’яснення щодо дій біржі на строковому ринку у разі настання надзвичайних обставин В разі відсутності станом на 14 червня 2018 року рішень державних установ, які знімають з АТ "Українська біржа" та членів біржі ризики подальшого використання торгівельної системи строкового ринку (ПЗ "FORTS") біржа буде вимушена визнати настання надзвичайних обставин. У відповідності з п.19.2 Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржа скористається своїм правом та змінить умови строкових контрактів, дата виконання яких пізніша ніж 15.06.2018 року, на наступні:
· перенеседату останнього Торговельного дня, в ході якого може бути укладені строкові контракти на 15.06.2018 року;
· встановить єдину дату виконання для ф’ючерсних контрактів - 15.06.2018 року;
· встановить дату закінчення дії опціонів - 15.06.2018 року.
Також буде встановлена ціна виконання ф’ючерсних контрактів, відмінна від порядку, який встановлений Зразковою формою Ф'ючерсного контракту, а саме:
· для ф’ючерсного контракту на ціну нафти сорту Brent BX-7.18 (BXN8) в якості ціни виконання буде використана розрахункова ціна серпневого ф'ючерсу опублікованого на сайті http://www.theice.com в Futures Daily Market Report for ICE Brent Futures за 14.06.2018 року;
· для ф’ючерсних контрактів на кукурудзу та пшеницю з датами виконання 16.08.2018 і 18.10.2018 року в якості ціни виконання буде використане середньоарифметичне значення максимальної та мінімальної котирувань пшениці і кукурудзи з відповідними характеристиками і базисом поставки, оприлюднених Thomson Reuters 15.06.2018 року.
· для ф’ючерсного контрактів на валютні пари та дорогоцінні метали в якості ціни виконання будуть використані ціни виконання аналогічних контрактів дата виконання яких настала 15.06.2018 року.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.