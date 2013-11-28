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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:36

  zzzzzz написав:Вероятно УБ всем нам даст каникулы на пару месяцев что-бы не сидеть за мониторами каждый день )))


бггг, откуда у уб деньги на новое ПО?
отдых будет несколько лет
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:37

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Вероятно УБ всем нам даст каникулы на пару месяцев что-бы не сидеть за мониторами каждый день )))


бггг, откуда у уб деньги на новое ПО?
отдых будет несколько лет


А что при неработающей бирже через несколько лет появятся деньги ? :mrgreen:
Может хватит своим флудом ветку засорять ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:51

zzzzzz В баксодепо до зимы, а потом перекладываемся в ОВГЗ. через годик может и новое ПО замутят :)
А если уже совсем повезет может каким-то китайцам продадут УБ и вопрос быстрее порешается.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:56

  Andrew2 написав:zzzzzz В баксодепо до зимы, а потом перекладываемся в ОВГЗ. через годик может и новое ПО замутят :)
А если уже совсем повезет может каким-то китайцам продадут УБ и вопрос быстрее порешается.


лучше уж валютные овгз и в нужный срок их продать
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:14

  Andrew2 написав:zzzzzz В баксодепо до зимы

Или в жижу по пиисят :twisted:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:16

Re: Идеи: портфель

  Andrew2 написав:В баксодепо до зимы


ну это если сумма маленькая, а с крупной в банк ни-ни :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:25

Re: Идеи: портфель

Плиз, напомните когда отсечка в цеене?? Или ещё не известно?
klokol
 
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rusich жіжа по 50 зовсім не гарантує, що потім не буде по 25
Філ
 
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klokol
Уже была ))
22 мая
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:58

  DmitryZP написав:
  Andrew2 написав:В баксодепо до зимы


ну это если сумма маленькая, а с крупной в банк ни-ни :)

Валютные ОВГЗ и будем вам счастье
Andrew2
 
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