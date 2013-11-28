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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:36
zzzzzz написав:
Вероятно УБ всем нам даст каникулы на пару месяцев что-бы не сидеть за мониторами каждый день )))
бггг, откуда у уб деньги на новое ПО?
отдых будет несколько лет
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X-Fresh
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:37
X-Fresh написав: zzzzzz написав:
Вероятно УБ всем нам даст каникулы на пару месяцев что-бы не сидеть за мониторами каждый день )))
бггг, откуда у уб деньги на новое ПО?
отдых будет несколько лет
А что при неработающей бирже через несколько лет появятся деньги ?
Может хватит своим флудом ветку засорять ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:51
zzzzzz
В баксодепо до зимы, а потом перекладываемся в ОВГЗ. через годик может и новое ПО замутят
А если уже совсем повезет может каким-то китайцам продадут УБ и вопрос быстрее порешается.
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Andrew2
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:56
Andrew2 написав:zzzzzz
В баксодепо до зимы, а потом перекладываемся в ОВГЗ. через годик может и новое ПО замутят
А если уже совсем повезет может каким-то китайцам продадут УБ и вопрос быстрее порешается.
лучше уж валютные овгз и в нужный срок их продать
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X-Fresh
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:14
Andrew2 написав:zzzzzz
В баксодепо до зимы
Или в жижу по пиисят
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:16
Andrew2 написав:
В баксодепо до зимы
ну это если сумма маленькая, а с крупной в банк ни-ни
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DmitryZP
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:25
Плиз, напомните когда отсечка в цеене?? Или ещё не известно?
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klokol
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:25
rusich жіжа по 50 зовсім не гарантує, що потім не буде по 25
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:26
klokol
Уже была ))
22 мая
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:58
DmitryZP написав: Andrew2 написав:
В баксодепо до зимы
ну это если сумма маленькая, а с крупной в банк ни-ни
Валютные ОВГЗ и будем вам счастье
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Andrew2
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