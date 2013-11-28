Andrew2 а они типа сверхнадежные и будет мне счастье? ну допустим купил я их на $100к - для этого мне нужно $100к в банк занести, потом купить, дальше после погашения в банке опять появляется $100к - то есть в какой-то момент времени я все равно нахожусь в зоне риска банка, верно? банк начнет мне эти 100к собирать неделю, подвозить частями (мол у нас проблема, нет достаточного кол-ва валюты, подождите)
DmitryZP написав:Andrew2 а они типа сверхнадежные и будет мне счастье? ну допустим купил я их на $100к - для этого мне нужно $100к в банк занести, потом купить, дальше после погашения в банке опять появляется $100к - то есть в какой-то момент времени я все равно нахожусь в зоне риска банка, верно? банк начнет мне эти 100к собирать неделю, подвозить частями (мол у нас проблема, нет достаточного кол-ва валюты, подождите)
А еще донесите пожалуйста стотыщ пятьсот справок о происхождении денег при заводе и потом стоодну справку при выводе денег. А еще немного комиссии заплатите при обналичке или положите на депозит на месяц под 1%
Дата, на яку складено інформацію Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином 31.05.2018 31.05.2018 Договір купівлі/продажу (купівля) Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 158230 40.0114
Сделка могла быть совершена когда угодно, хоть год, хоть десять назад. По факту имеем просто дату подачи отчета об исполнении. А дата перехода собственности на ЦБ или перечисления денег не публикуется.
Это 0,3% акций эмитента. Можно посмотреть позже изменение структуры собственности в разделе "Архів інформації 10 та більше %" Такие портфели так просто не гуляют. Последнее изменение было в 4 кв 2016 года , Беня докупил 332 552 акций на БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED),
До этого было изменение во 2 квартале 2011 года , Беня продал почти 720 тыс акций