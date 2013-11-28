RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2094209520962097

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:10

Andrew2 а они типа сверхнадежные и будет мне счастье? :)
ну допустим купил я их на $100к - для этого мне нужно $100к в банк занести, потом купить, дальше после погашения в банке опять появляется $100к - то есть в какой-то момент времени я все равно нахожусь в зоне риска банка, верно?
банк начнет мне эти 100к собирать неделю, подвозить частями (мол у нас проблема, нет достаточного кол-ва валюты, подождите)
DmitryZP
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:14

народ, кто то хочет продать сейчас валютки? не большой объем нужен. Договоримся о цене
X-Fresh
 
Повідомлень: 100
З нами з: 17.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:23

  DmitryZP написав:Andrew2 а они типа сверхнадежные и будет мне счастье? :)
ну допустим купил я их на $100к - для этого мне нужно $100к в банк занести, потом купить, дальше после погашения в банке опять появляется $100к - то есть в какой-то момент времени я все равно нахожусь в зоне риска банка, верно?
банк начнет мне эти 100к собирать неделю, подвозить частями (мол у нас проблема, нет достаточного кол-ва валюты, подождите)


А еще донесите пожалуйста стотыщ пятьсот справок о происхождении денег при заводе и потом стоодну справку при выводе денег.
А еще немного комиссии заплатите при обналичке или положите на депозит на месяц под 1%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27300
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2655 раз.
Подякували: 3882 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:40

zzzzzz я же говорю, омерика,
А то все ищут себе на одно место приключения
...
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10385
З нами з: 02.09.08
Подякував: 658 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:42

  DmitryZP написав:Andrew2 а они типа сверхнадежные и будет мне счастье? :)

Ха-ха, а для вас эталон надежности - это акцульки на уб?)) не альтернатива?) смотря с чем сравнивать. вкладывайте в американские. тут коллеги есть, которые имеют опыт)
Andrew2
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 30.06.15
Подякував: 249 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:34

  rusich написав:
  Andrew2 написав:zzzzzz В баксодепо до зимы

Или в жижу по пиисят :twisted:

Честно говоря, мне уже и по 50 не хочется. Пусть Коболев с Беней делят долги как хотят. Если хочется экстрима, я лучше крипты куплю.
Andrew2
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 30.06.15
Подякував: 249 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:39

  double-u написав:
d_12 написав:не постили:

Дата, на яку складено інформацію Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
31.05.2018 31.05.2018 Договір купівлі/продажу (купівля) Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 158230 40.0114


дані про правочини вчинені поза ФБ

https://smida.gov.ua/db/participant/00135390
Сделка могла быть совершена когда угодно, хоть год, хоть десять назад. По факту имеем просто дату подачи отчета об исполнении. А дата перехода собственности на ЦБ или перечисления денег не публикуется.


Это 0,3% акций эмитента. Можно посмотреть позже изменение структуры собственности в разделе "Архів інформації 10 та більше %"
Такие портфели так просто не гуляют.
Последнее изменение было в 4 кв 2016 года , Беня докупил 332 552 акций на БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED),

До этого было изменение во 2 квартале 2011 года , Беня продал почти 720 тыс акций
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27300
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2655 раз.
Подякували: 3882 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:40

Грося з дуба впав, підписав подання на звільнення Данилюка.
Філ
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:42

Беня тримає Коболєва за "щось", звідси такий вигідний для Бені поворот.
Філ
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:44

  St/2 написав:zzzzzz я же говорю, омерика,
А то все ищут себе на одно место приключения

а что, в штатах проходит объяснение "жена в трусах перевезла"?
обычной таможенной декларации может и не хватить...
так что мойте, граждане, свои капиталы активнее.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12877
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1725 раз.
Подякували: 3498 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 2094209520962097
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.