То шо, продавать уже всё???
З.Ы. Запомните эти дни, когда офера в цеен подходили к 16грн/ак ... зимой/весной вспомню этот пост...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:39
То шо, продавать уже всё???
З.Ы. Запомните эти дни, когда офера в цеен подходили к 16грн/ак ... зимой/весной вспомню этот пост...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:56
нах он кому всрался будет зимой или весной
И это пройдёт ©
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21
Re: Идеи: портфель
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:25
Investor_33
к сожалению вы забыли сколько стоят акции когда теряют ликвидность.
без УБ ликвидность акций стремиться к 0...
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:35
Re: Идеи: портфель
К счастью я помню как возмущались те кто не держал азовку и авдея а слили их "бо ПрАТ не будет торговаться". Это моё решения, плачу за него гривной.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:01
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:13
Re: Идеи: портфель
Мне бы понравился вариант - все здесь 15-го распрощались с УБой а в Пн 18-го до 10,00 вышла инфа о том что "порешали, отсрочка" )))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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