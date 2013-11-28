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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2095209620972098

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:39

  St/2 написав:zzzzzz я же говорю, омерика,
А то все ищут себе на одно место приключения

То шо, продавать уже всё???
З.Ы. Запомните эти дни, когда офера в цеен подходили к 16грн/ак ... зимой/весной вспомню этот пост... :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:56

  Investor_33 написав:З.Ы. Запомните эти дни, когда офера в цеен подходили к 16грн/ак ... зимой/весной вспомню этот пост... :twisted:



нах он кому всрался будет зимой или весной
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:нах он кому всрался будет зимой или весной

Да, да, да ...
Ваше мнение понятно.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:25

Investor_33
к сожалению вы забыли сколько стоят акции когда теряют ликвидность.
без УБ ликвидность акций стремиться к 0...
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:35

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:к сожалению вы забыли сколько стоят акции когда теряют ликвидность.без УБ ликвидность акций стремиться к 0...

К счастью я помню как возмущались те кто не держал азовку и авдея а слили их "бо ПрАТ не будет торговаться". Это моё решения, плачу за него гривной.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:01

  X-Fresh написав:Investor_33
к сожалению вы забыли сколько стоят акции когда теряют ликвидность.
без УБ ликвидность акций стремиться к 0...


Пока котировки говорят от том, что УБ порешает вопросы с ПО до 15.06. ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:13

Re: Идеи: портфель

  Мечтательный бычок написав:Пока котировки говорят от том, что УБ порешает вопросы с ПО до 15.06. ))

Мне бы понравился вариант - все здесь 15-го распрощались с УБой а в Пн 18-го до 10,00 вышла инфа о том что "порешали, отсрочка" )))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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  #<1 ... 2095209620972098
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