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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2096209720982099

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:52

  Мечтательный бычок написав:
  Investor_33 написав:
  Мечтательный бычок написав:Пока котировки говорят от том, что УБ порешает вопросы с ПО до 15.06. ))

Мне бы понравился вариант - все здесь 15-го распрощались с УБой а в Пн 18-го до 10,00 вышла инфа о том что "порешали, отсрочка" )))

Честно говоря - я абсолютно убежден в целенаправленном удушении фондового рынка (переход в ПрАТы, безумное повышение требований к листингу (выше чем на Наздаке), удушение профучастников, пролоббирование сквиз-аутов, теперь взялись за удушение бирж).
Цель - удавить в пол рынок перед сквизами и приватизациями. Для этого и была нанята команда "реформаторов" в НКЦБФР.
После сквизов и приватизации инструментов в виде акций - не останется в принципе.
Поэтому "порешают/не порешают" - это на перспективу удушения не повлияет. Лишь очередной шаг по геноциду рынка и участников.


Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:54

Re: Идеи: портфель

  joik написав:Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.

Скорее не против существования ФРУ а за низкие цены на период приватизации (показывали уже как можно за копейки отобрать акции миноров)...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:04

  Investor_33 написав:
  joik написав:Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.

Скорее не против существования ФРУ а за низкие цены на период приватизации (показывали уже как можно за копейки отобрать акции миноров)...

Ручное утверждение цен и принудительный выкуп за отсутсвия справедливой оценки - это не рынок, а рекет 90-тых... Только прикрытый неконституционной ст. 65_2.
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:28

  joik написав:это не рынок, а рекет 90-тых...

Просто 90-е у нас не заканчивались.. Большинство эти предприятий получено в собственность именно такими методами.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:31

  joik написав:
Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.

Спасибо тарабакину и хромаеву
Каждый из них нас обворовал
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:15

  X-Fresh написав:
  joik написав:
Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.

Спасибо тарабакину и хромаеву
Каждый из них нас обворовал


Ну хромаев лишь инструмент (хоть и паршивый), гораздо интересней тот, кто его туда поставил.
Porta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:31

ПАРД обратилась официальным письмом к СНБО по вопросу "Украинской биржи"

"В связи с приведенным выше, просим инициировать создание рабочей группы с привлечением представителей НКЦБФР, ПАО «Украинская биржа» и ПАРД с целью разработки механизмов минимизации последствий применения санкций СНБО для профессиональных участников для того, чтобы предотвратить наступление глобальных негативных последствий для украинского фондового рынка", - подытожили в ПАРД.

Подробней:
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/pard-obratilas-k-snbo-po-voprosu-ux
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:41

  Andrew2 написав:zzzzzz В баксодепо до зимы, а потом перекладываемся в ОВГЗ. через годик может и новое ПО замутят :)
А если уже совсем повезет может каким-то китайцам продадут УБ и вопрос быстрее порешается.

Китайцы эти же год назад купили УБРР-движений 0
Iskander
 
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