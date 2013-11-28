Мечтательный бычок написав:Пока котировки говорят от том, что УБ порешает вопросы с ПО до 15.06. ))
Мне бы понравился вариант - все здесь 15-го распрощались с УБой а в Пн 18-го до 10,00 вышла инфа о том что "порешали, отсрочка" )))
Честно говоря - я абсолютно убежден в целенаправленном удушении фондового рынка (переход в ПрАТы, безумное повышение требований к листингу (выше чем на Наздаке), удушение профучастников, пролоббирование сквиз-аутов, теперь взялись за удушение бирж). Цель - удавить в пол рынок перед сквизами и приватизациями. Для этого и была нанята команда "реформаторов" в НКЦБФР. После сквизов и приватизации инструментов в виде акций - не останется в принципе. Поэтому "порешают/не порешают" - это на перспективу удушения не повлияет. Лишь очередной шаг по геноциду рынка и участников.
Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.
joik написав:Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.
Скорее не против существования ФРУ а за низкие цены на период приватизации (показывали уже как можно за копейки отобрать акции миноров)...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
ПАРД обратилась официальным письмом к СНБО по вопросу "Украинской биржи"
"В связи с приведенным выше, просим инициировать создание рабочей группы с привлечением представителей НКЦБФР, ПАО «Украинская биржа» и ПАРД с целью разработки механизмов минимизации последствий применения санкций СНБО для профессиональных участников для того, чтобы предотвратить наступление глобальных негативных последствий для украинского фондового рынка", - подытожили в ПАРД.
Andrew2 написав:zzzzzz В баксодепо до зимы, а потом перекладываемся в ОВГЗ. через годик может и новое ПО замутят А если уже совсем повезет может каким-то китайцам продадут УБ и вопрос быстрее порешается.