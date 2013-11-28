Мечтательный бычок написав:Пока котировки говорят от том, что УБ порешает вопросы с ПО до 15.06. ))
Мне бы понравился вариант - все здесь 15-го распрощались с УБой а в Пн 18-го до 10,00 вышла инфа о том что "порешали, отсрочка" )))
Честно говоря - я абсолютно убежден в целенаправленном удушении фондового рынка (переход в ПрАТы, безумное повышение требований к листингу (выше чем на Наздаке), удушение профучастников, пролоббирование сквиз-аутов, теперь взялись за удушение бирж). Цель - удавить в пол рынок перед сквизами и приватизациями. Для этого и была нанята команда "реформаторов" в НКЦБФР. После сквизов и приватизации инструментов в виде акций - не останется в принципе. Поэтому "порешают/не порешают" - это на перспективу удушения не повлияет. Лишь очередной шаг по геноциду рынка и участников.
Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.
joik написав:Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.
Скорее не против существования ФРУ а за низкие цены на период приватизации (показывали уже как можно за копейки отобрать акции миноров)...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
ПАРД обратилась официальным письмом к СНБО по вопросу "Украинской биржи"
"В связи с приведенным выше, просим инициировать создание рабочей группы с привлечением представителей НКЦБФР, ПАО «Украинская биржа» и ПАРД с целью разработки механизмов минимизации последствий применения санкций СНБО для профессиональных участников для того, чтобы предотвратить наступление глобальных негативных последствий для украинского фондового рынка", - подытожили в ПАРД.
Andrew2 написав:zzzzzz В баксодепо до зимы, а потом перекладываемся в ОВГЗ. через годик может и новое ПО замутят А если уже совсем повезет может каким-то китайцам продадут УБ и вопрос быстрее порешается.
Мечтательный бычок написав:Пока котировки говорят от том, что УБ порешает вопросы с ПО до 15.06. ))
Мне бы понравился вариант - все здесь 15-го распрощались с УБой а в Пн 18-го до 10,00 вышла инфа о том что "порешали, отсрочка" )))
Честно говоря - я абсолютно убежден в целенаправленном удушении фондового рынка (переход в ПрАТы, безумное повышение требований к листингу (выше чем на Наздаке), удушение профучастников, пролоббирование сквиз-аутов, теперь взялись за удушение бирж). Цель - удавить в пол рынок перед сквизами и приватизациями. Для этого и была нанята команда "реформаторов" в НКЦБФР. После сквизов и приватизации инструментов в виде акций - не останется в принципе. Поэтому "порешают/не порешают" - это на перспективу удушения не повлияет. Лишь очередной шаг по геноциду рынка и участников.
Вячеслав, украинский фондовый рынок нельзя поставить на колени - он лежал и будет лежать. Сколько в Украине бирж? Если не ошибаюсь 10. Ну временно закроется одна, со временем воскреснет как сырьевая площадка.
Биржа это место, где бизнес привлекает капитал. Наш же бизнес продавливает нормативку, что бы отжать пережитки стихийной приватизации. Разве не сюр? Сначала рынок гос долга, затем корп долговой рынок и только потом акции.