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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2096209720982099

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:52

  Мечтательный бычок написав:
  Investor_33 написав:
  Мечтательный бычок написав:Пока котировки говорят от том, что УБ порешает вопросы с ПО до 15.06. ))

Мне бы понравился вариант - все здесь 15-го распрощались с УБой а в Пн 18-го до 10,00 вышла инфа о том что "порешали, отсрочка" )))

Честно говоря - я абсолютно убежден в целенаправленном удушении фондового рынка (переход в ПрАТы, безумное повышение требований к листингу (выше чем на Наздаке), удушение профучастников, пролоббирование сквиз-аутов, теперь взялись за удушение бирж).
Цель - удавить в пол рынок перед сквизами и приватизациями. Для этого и была нанята команда "реформаторов" в НКЦБФР.
После сквизов и приватизации инструментов в виде акций - не останется в принципе.
Поэтому "порешают/не порешают" - это на перспективу удушения не повлияет. Лишь очередной шаг по геноциду рынка и участников.


Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:54

Re: Идеи: портфель

  joik написав:Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.

Скорее не против существования ФРУ а за низкие цены на период приватизации (показывали уже как можно за копейки отобрать акции миноров)...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:04

  Investor_33 написав:
  joik написав:Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.

Скорее не против существования ФРУ а за низкие цены на период приватизации (показывали уже как можно за копейки отобрать акции миноров)...

Ручное утверждение цен и принудительный выкуп за отсутсвия справедливой оценки - это не рынок, а рекет 90-тых... Только прикрытый неконституционной ст. 65_2.
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:28

  joik написав:это не рынок, а рекет 90-тых...

Просто 90-е у нас не заканчивались.. Большинство эти предприятий получено в собственность именно такими методами.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:31

  joik написав:
Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.

Спасибо тарабакину и хромаеву
Каждый из них нас обворовал
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:15

  X-Fresh написав:
  joik написав:
Полностю поддерживаю. Кто-то конкретно против существования фондового рынка в Украине.

Спасибо тарабакину и хромаеву
Каждый из них нас обворовал


Ну хромаев лишь инструмент (хоть и паршивый), гораздо интересней тот, кто его туда поставил.
Porta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:31

ПАРД обратилась официальным письмом к СНБО по вопросу "Украинской биржи"

"В связи с приведенным выше, просим инициировать создание рабочей группы с привлечением представителей НКЦБФР, ПАО «Украинская биржа» и ПАРД с целью разработки механизмов минимизации последствий применения санкций СНБО для профессиональных участников для того, чтобы предотвратить наступление глобальных негативных последствий для украинского фондового рынка", - подытожили в ПАРД.

Подробней:
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/pard-obratilas-k-snbo-po-voprosu-ux
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:41

  Andrew2 написав:zzzzzz В баксодепо до зимы, а потом перекладываемся в ОВГЗ. через годик может и новое ПО замутят :)
А если уже совсем повезет может каким-то китайцам продадут УБ и вопрос быстрее порешается.

Китайцы эти же год назад купили УБРР-движений 0
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:35

  Мечтательный бычок написав:
  Investor_33 написав:
  Мечтательный бычок написав:Пока котировки говорят от том, что УБ порешает вопросы с ПО до 15.06. ))

Мне бы понравился вариант - все здесь 15-го распрощались с УБой а в Пн 18-го до 10,00 вышла инфа о том что "порешали, отсрочка" )))

Честно говоря - я абсолютно убежден в целенаправленном удушении фондового рынка (переход в ПрАТы, безумное повышение требований к листингу (выше чем на Наздаке), удушение профучастников, пролоббирование сквиз-аутов, теперь взялись за удушение бирж).
Цель - удавить в пол рынок перед сквизами и приватизациями. Для этого и была нанята команда "реформаторов" в НКЦБФР.
После сквизов и приватизации инструментов в виде акций - не останется в принципе.
Поэтому "порешают/не порешают" - это на перспективу удушения не повлияет. Лишь очередной шаг по геноциду рынка и участников.

Вячеслав, украинский фондовый рынок нельзя поставить на колени - он лежал и будет лежать.
Сколько в Украине бирж? Если не ошибаюсь 10. Ну временно закроется одна, со временем воскреснет как сырьевая площадка.

Биржа это место, где бизнес привлекает капитал. Наш же бизнес продавливает нормативку, что бы отжать пережитки стихийной приватизации. Разве не сюр?
Сначала рынок гос долга, затем корп долговой рынок и только потом акции.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:27

RBI Аваль

Забавно... http://investor.rbinternational.com/ind ... id=579&L=1
Дата отсечки по RBI - 28/06/2018
Дата выплаты - 02.07.2018. Думаю и даты Аваля будут в этих пределах.
И сквиз по ускусу - https://finclub.net/news/ukrsotsbank-po ... iyami.html
lrs7719
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