Додано: Чет 07 чер, 2018 07:24
St/2 написав:
Вячеслав, украинский фондовый рынок нельзя поставить на колени - он лежал и будет лежать.
Где то Вы конечно правы. Но если есть активы в Украине, с дивдоходностью более 20% и адекватным менеджментом, почему не воспользоваться? Лежит УБа, ок. Знающие будут искать выходы как прикупить актив вне... И Вы это прекрасно понимаете. Дело не в самой УБе а активах которые у нас хотят отжать, отдадим значит не достойны большего...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."