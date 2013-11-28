|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 чер, 2018 07:24
St/2 написав:
Вячеслав, украинский фондовый рынок нельзя поставить на колени - он лежал и будет лежать.
Где то Вы конечно правы. Но если есть активы в Украине, с дивдоходностью более 20% и адекватным менеджментом, почему не воспользоваться? Лежит УБа, ок. Знающие будут искать выходы как прикупить актив вне... И Вы это прекрасно понимаете. Дело не в самой УБе а активах которые у нас хотят отжать, отдадим значит не достойны большего...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 08:37
Эх если б не коррупция,олигархат и дикая приватизация 90х...могли б жить в абсолютно инной стране...)
-
Аспирант1
-
-
- Повідомлень: 3512
- З нами з: 11.06.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:02
Кто прошел 14-15 гг уже вряд ли чему-то испугается.
Смущает естественно что с таким негативным фоном наши кукловоды легко могут УБ опустить на 20-30% а то и на все 40%
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27303
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2655 раз.
- Подякували: 3884 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:03
Аспирант1 написав:
Эх если б не коррупция,олигархат и дикая приватизация 90х...могли б жить в абсолютно инной стране...)
Так ты и так в другой стране живешь
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 1070
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:18
zzzzzz написав:
а то и на все 40%
Центр ниже 10грн/ак, и аваль ниже 20коп/ак?? Ок, я готов ....)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:22
Investor_33 написав: St/2 написав:
Дело не в самой УБе а активах которые у нас хотят отжать, отдадим значит не достойны большего...
Согласен, что отжимают, что не достойны, а что делать по сквизу, по факту судится, дело хлопотное, долгое и не результативное, оспаривать неконституционность закона, физик не потянет? Все дело в том, что нет альтернативы, кроме как заробитчанства...
-
joik
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:25
Investor_33 написав: St/2 написав:
Вячеслав, украинский фондовый рынок нельзя поставить на колени - он лежал и будет лежать.
Где то Вы конечно правы. Но если есть активы в Украине, с дивдоходностью более 20% и адекватным менеджментом, почему не воспользоваться? Лежит УБа, ок. Знающие будут искать выходы как прикупить актив вне... И Вы это прекрасно понимаете. Дело не в самой УБе а активах которые у нас хотят отжать, отдадим значит не достойны большего...
вы все давите на доходность. Я же смотрю на профиль доходность/риск.
Что только от роста мотора если его нельзя продать. Что толку от активов унаф, если ее рвут на части. Тот же центр обсуждали разделить на 3 станции и продать по частям.
Потому не нужно быть наивным, что где-то соотношение доходность/риск лучше.
Обогнали spy, значит и несли риск выше. И как правило в банановый странах, за риск недопоачивают.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10387
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 1478 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|166
|71139
|
|