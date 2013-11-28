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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2097209820992100

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 07:24

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:Вячеслав, украинский фондовый рынок нельзя поставить на колени - он лежал и будет лежать.

Где то Вы конечно правы. Но если есть активы в Украине, с дивдоходностью более 20% и адекватным менеджментом, почему не воспользоваться? Лежит УБа, ок. Знающие будут искать выходы как прикупить актив вне... И Вы это прекрасно понимаете. Дело не в самой УБе а активах которые у нас хотят отжать, отдадим значит не достойны большего...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:37

Эх если б не коррупция,олигархат и дикая приватизация 90х...могли б жить в абсолютно инной стране...)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:02

Кто прошел 14-15 гг уже вряд ли чему-то испугается.
Смущает естественно что с таким негативным фоном наши кукловоды легко могут УБ опустить на 20-30% а то и на все 40% :?
Живите своим умом!
zzzzzz
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1
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:03

  Аспирант1 написав:Эх если б не коррупция,олигархат и дикая приватизация 90х...могли б жить в абсолютно инной стране...)

Так ты и так в другой стране живешь :roll:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:18

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:а то и на все 40%

Центр ниже 10грн/ак, и аваль ниже 20коп/ак?? Ок, я готов ....)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:22

  Investor_33 написав:
  St/2 написав: Дело не в самой УБе а активах которые у нас хотят отжать, отдадим значит не достойны большего...

Согласен, что отжимают, что не достойны, а что делать по сквизу, по факту судится, дело хлопотное, долгое и не результативное, оспаривать неконституционность закона, физик не потянет? Все дело в том, что нет альтернативы, кроме как заробитчанства...
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:25

  Investor_33 написав:
  St/2 написав:Вячеслав, украинский фондовый рынок нельзя поставить на колени - он лежал и будет лежать.

Где то Вы конечно правы. Но если есть активы в Украине, с дивдоходностью более 20% и адекватным менеджментом, почему не воспользоваться? Лежит УБа, ок. Знающие будут искать выходы как прикупить актив вне... И Вы это прекрасно понимаете. Дело не в самой УБе а активах которые у нас хотят отжать, отдадим значит не достойны большего...
вы все давите на доходность. Я же смотрю на профиль доходность/риск.
Что только от роста мотора если его нельзя продать. Что толку от активов унаф, если ее рвут на части. Тот же центр обсуждали разделить на 3 станции и продать по частям.
Потому не нужно быть наивным, что где-то соотношение доходность/риск лучше.
Обогнали spy, значит и несли риск выше. И как правило в банановый странах, за риск недопоачивают.
St/2
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