|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:08
zzzzzz написав:
Кто прошел 14-15 гг уже вряд ли чему-то испугается.
Смущает естественно что с таким негативным фоном наши кукловоды легко могут УБ опустить на 20-30% а то и на все 40%
а ты со стопами торгуешь или нет?
в жиже, например, на каком уровне планируешь фиксить убыток: 93, 88, 11?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
-
rusich
-
-
- Повідомлень: 3004
- З нами з: 28.12.08
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:10
rusich
Нет , стопов нет.
Хотя лосей иногда режу, недавно в Укрсоце зарезал
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27308
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2655 раз.
- Подякували: 3886 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:30
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/06/6/637476/
Ідеальний шторм: чим заплатить фондовий ринок України за нові санкції проти Росії
Вопросы правильно поставлены. Прихватизация не закончилась.
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 1073
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:39
rusich написав: zzzzzz написав:
Кто прошел 14-15 гг уже вряд ли чему-то испугается.
Смущает естественно что с таким негативным фоном наши кукловоды легко могут УБ опустить на 20-30% а то и на все 40%
а ты со стопами торгуешь или нет?
в жиже, например, на каком уровне планируешь фиксить убыток: 93, 88, 11?
Это не тот случай!!! Фундамент рано или поздно свое возьмет.
Жижу меньше чем по 300 не отдам!!! буду добирать
-
reestr
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 10.08.10
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:03
reestr было по 100, потом по 10. А ты до $1 досидеть хочешь.
Ну подождем.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10388
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 1478 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|71142
|
|