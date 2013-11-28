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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2099210021012102>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:08

  zzzzzz написав:Кто прошел 14-15 гг уже вряд ли чему-то испугается.
Смущает естественно что с таким негативным фоном наши кукловоды легко могут УБ опустить на 20-30% а то и на все 40% :?


а ты со стопами торгуешь или нет?
в жиже, например, на каком уровне планируешь фиксить убыток: 93, 88, 11?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:10

rusich
Нет , стопов нет.
Хотя лосей иногда режу, недавно в Укрсоце зарезал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:30

Ідеальний шторм: чим заплатить фондовий ринок України за нові санкції проти Росії


https://www.epravda.com.ua/columns/2018/06/6/637476/

Вопросы правильно поставлены. Прихватизация не закончилась.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:39

  rusich написав:
  zzzzzz написав:Кто прошел 14-15 гг уже вряд ли чему-то испугается.
Смущает естественно что с таким негативным фоном наши кукловоды легко могут УБ опустить на 20-30% а то и на все 40% :?


а ты со стопами торгуешь или нет?
в жиже, например, на каком уровне планируешь фиксить убыток: 93, 88, 11?


Это не тот случай!!! Фундамент рано или поздно свое возьмет.

Жижу меньше чем по 300 не отдам!!! буду добирать
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:03

reestr было по 100, потом по 10. А ты до $1 досидеть хочешь.
Ну подождем.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:49

  St/2 написав:reestr было по 100, потом по 10. А ты до $1 досидеть хочешь.
Ну подождем.


АВДК брал по 4 (0,5 уе) потом увеличил пакет в пять раз до 130к в среднем по 1 грн. отдал все рыжему по 0,5 уе.
Унаф брал по 10 уе, увеличил пакет в 5 раз по 4, если что еще по 3 увеличу, отдам не меньше чем по 10 уе.
А ты сиди и жди )))
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:30

reestr
Надеюсь 130к это не в гривнах ;)
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:30

Ну что, поздравляю 315 "ЗА" АКС!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:33

"Со следующей недели начинаем объявлять конкурсы по обору советников для продажи предприятий большой приватизации. Таковых в 2018 году - 22 объекта. Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) будет продаваться в соответствии с переходными положениями без привлечения советника. Рассчитываем до 1 июля объявить все конкурсы
http://www.fixygen.ua/news/20180607/fgi ... meren.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:36

  Investor_33 написав:Ну что, поздравляю 315 "ЗА" АКС!!!

Оу, а это уже прикольно!
Что за редакция уже известно? прошли рекомендации Венецианки?
Andrew2
 
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