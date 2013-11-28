а ты со стопами торгуешь или нет?
в жиже, например, на каком уровне планируешь фиксить убыток: 93, 88, 11?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:08
а ты со стопами торгуешь или нет?
в жиже, например, на каком уровне планируешь фиксить убыток: 93, 88, 11?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:10
rusich
Нет , стопов нет.
Хотя лосей иногда режу, недавно в Укрсоце зарезал
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:30
Вопросы правильно поставлены. Прихватизация не закончилась.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:39
Это не тот случай!!! Фундамент рано или поздно свое возьмет.
Жижу меньше чем по 300 не отдам!!! буду добирать
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:03
reestr было по 100, потом по 10. А ты до $1 досидеть хочешь.
Ну подождем.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:49
АВДК брал по 4 (0,5 уе) потом увеличил пакет в пять раз до 130к в среднем по 1 грн. отдал все рыжему по 0,5 уе.
Унаф брал по 10 уе, увеличил пакет в 5 раз по 4, если что еще по 3 увеличу, отдам не меньше чем по 10 уе.
А ты сиди и жди )))
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:30
Ну что, поздравляю 315 "ЗА" АКС!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:33
"Со следующей недели начинаем объявлять конкурсы по обору советников для продажи предприятий большой приватизации. Таковых в 2018 году - 22 объекта. Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) будет продаваться в соответствии с переходными положениями без привлечения советника. Рассчитываем до 1 июля объявить все конкурсы
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:36
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