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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2100210121022103>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:39

St/2
это штук акций :)
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:53

  reestr написав:St/2
это штук акций :)


О так можно открывать свою школу трейдеров :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:59

  zzzzzz написав:
  reestr написав:St/2
это штук акций :)


О так можно открывать свою школу трейдеров :mrgreen: :mrgreen:


ага, и особенно тем, кто пирамидился в STIR, SVGZ, SHKD, ENMZ, LTPL, AZST, YASK, MMKI, USCB, и в десятках других эмитентов, руки устали печатать уже
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:03

rusich
совсем омедведился )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:05

  zzzzzz написав:rusich
совсем омедведился )))

я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:09

  rusich написав:я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ


йопта, щас как раз тока заводить .не росли ш ведь
И это пройдёт ©
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:10

  rusich написав:
  zzzzzz написав:
  reestr написав:St/2
это штук акций :)


О так можно открывать свою школу трейдеров :mrgreen: :mrgreen:


ага, и особенно тем, кто пирамидился в STIR, SVGZ, SHKD, ENMZ, LTPL, AZST, YASK, MMKI, USCB, и в десятках других эмитентов, руки устали печатать уже


по азст тоже неплохо получилось. дивы 0.33 +часть продал в среднем по гривне+часть по 0,56. себестоимость 0,27 и почти 2 года в позиции.
по ММКИ влет примерно на 100к грн, но попробуем судиться
Остальные еще не вечер... как-то так :)
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:13

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ

Ну да, ну да ..)))))))
На таких и расти будем ...))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:39

  rusich написав:
  zzzzzz написав:rusich
совсем омедведился )))

я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ


аналогично, но после 20-х чисел.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:40

  Investor_33 написав:
  rusich написав:я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ

Ну да, ну да ..)))))))
На таких и расти будем ...))


Вы главное мешками закупитесь заранее.
lrs7719
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