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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:39
St/2
это штук акций
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reestr
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:53
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:59
ага, и особенно тем, кто пирамидился в STIR, SVGZ, SHKD, ENMZ, LTPL, AZST, YASK, MMKI, USCB, и в десятках других эмитентов, руки устали печатать уже
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:03
rusich
совсем омедведился )))
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zzzzzz
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:05
zzzzzz написав:rusich
совсем омедведился )))
я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:09
rusich написав:
я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ
йопта, щас как раз тока заводить .не росли ш ведь
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:10
rusich написав:
ага, и особенно тем, кто пирамидился в STIR, SVGZ, SHKD, ENMZ, LTPL, AZST, YASK, MMKI, USCB, и в десятках других эмитентов, руки устали печатать уже
по азст тоже неплохо получилось. дивы 0.33 +часть продал в среднем по гривне+часть по 0,56. себестоимость 0,27 и почти 2 года в позиции.
по ММКИ влет примерно на 100к грн, но попробуем судиться
Остальные еще не вечер... как-то так
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reestr
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:13
rusich написав:
я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ
Ну да, ну да ..)))))))
На таких и расти будем ...))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:39
rusich написав: zzzzzz написав:rusich
совсем омедведился )))
я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ
аналогично, но после 20-х чисел.
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lrs7719
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:40
Investor_33 написав: rusich написав:
я тебе даже больше скажу - вывел кеш с биржи, так как на данный момент в упор не вижу идей для покупок на УБ
Ну да, ну да ..)))))))
На таких и расти будем ...))
Вы главное мешками закупитесь заранее.
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lrs7719
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