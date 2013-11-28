ріст розбився об санкції
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:05
Re: Идеи: портфель
ось так :(
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:06
Re: Идеи: портфель
ось так :(
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:11
НАК «Нафтогаз Украины» потребовал от ПАО «Укрнафта» откорректировать свою финансовую отчетность за 2017 г. в соответствии с замечаниями аудиторов. Соответствующий вопрос дополнительно внесен государственным акционером в повестку дня собрания акционеров 14 июня.
У «Нафтогаза» появились замечания к составленной отчетности «Укрнафты» из-за вывода аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), которая не подтвердила обоснованность дальнейшего учета дебиторской задолженности за выданными в 2015 г. авансами за нефтепродукты. Номинальная стоимость авансов составляла 14,1 млрд грн, а балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. – 2,97 млрд грн.
«Нафтогаз» отмечает, что вынес этот вопрос на рассмотрение акционеров, чтобы обязать менеджмент «Укрнафты» «сформировать отчетность, которая не вызовет таких замечания аудиторов».
Пересмотр финансовой отчетности повлияет на размер чистой прибыли, которую «Укрнафта» отразила в размере 444,36 млн грн.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:17
И это пройдёт ©
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:26
|