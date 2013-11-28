RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2100210121022103

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:05

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:йопта, щас как раз тока заводить .не росли ш ведь


ріст розбився об санкції :(
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:06

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:не росли ш ведь


УНАФ як сьогодні стрільнула!!!
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:11

НАК «Нафтогаз Украины» потребовал от ПАО «Укрнафта» откорректировать свою финансовую отчетность за 2017 г. в соответствии с замечаниями аудиторов. Соответствующий вопрос дополнительно внесен государственным акционером в повестку дня собрания акционеров 14 июня.

У «Нафтогаза» появились замечания к составленной отчетности «Укрнафты» из-за вывода аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), которая не подтвердила обоснованность дальнейшего учета дебиторской задолженности за выданными в 2015 г. авансами за нефтепродукты. Номинальная стоимость авансов составляла 14,1 млрд грн, а балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. – 2,97 млрд грн.

«Нафтогаз» отмечает, что вынес этот вопрос на рассмотрение акционеров, чтобы обязать менеджмент «Укрнафты» «сформировать отчетность, которая не вызовет таких замечания аудиторов».

Пересмотр финансовой отчетности повлияет на размер чистой прибыли, которую «Укрнафта» отразила в размере 444,36 млн грн.
Аспирант1
 
Повідомлень: 3513
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:17

  d_12 написав:
ріст розбився об санкції :(


предложите портфель лучше чем CEEN - сравним на выходе
И это пройдёт ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 05.07.08
Подякував: 884 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:26

  ChuLock написав:
  d_12 написав:
ріст розбився об санкції :(


предложите портфель лучше чем CEEN - сравним на выходе


Лучше нет, иникаких ликвидных бумаг не предвидится!!! Это тупик!
joik
 
Повідомлень: 37
З нами з: 24.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2100210121022103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: joik і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71145
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.