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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:05

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:йопта, щас как раз тока заводить .не росли ш ведь


ріст розбився об санкції :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:06

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:не росли ш ведь


УНАФ як сьогодні стрільнула!!!
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:11

НАК «Нафтогаз Украины» потребовал от ПАО «Укрнафта» откорректировать свою финансовую отчетность за 2017 г. в соответствии с замечаниями аудиторов. Соответствующий вопрос дополнительно внесен государственным акционером в повестку дня собрания акционеров 14 июня.

У «Нафтогаза» появились замечания к составленной отчетности «Укрнафты» из-за вывода аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), которая не подтвердила обоснованность дальнейшего учета дебиторской задолженности за выданными в 2015 г. авансами за нефтепродукты. Номинальная стоимость авансов составляла 14,1 млрд грн, а балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. – 2,97 млрд грн.

«Нафтогаз» отмечает, что вынес этот вопрос на рассмотрение акционеров, чтобы обязать менеджмент «Укрнафты» «сформировать отчетность, которая не вызовет таких замечания аудиторов».

Пересмотр финансовой отчетности повлияет на размер чистой прибыли, которую «Укрнафта» отразила в размере 444,36 млн грн.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:17

  d_12 написав:
ріст розбився об санкції :(


предложите портфель лучше чем CEEN - сравним на выходе
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:26

  ChuLock написав:
  d_12 написав:
ріст розбився об санкції :(


предложите портфель лучше чем CEEN - сравним на выходе


Лучше нет, иникаких ликвидных бумаг не предвидится!!! Это тупик!
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:34

  Investor_33 написав:Ну что, поздравляю 315 "ЗА" АКС!!!

Верховна рада України ухвалила закон №7044 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Проте для самого створення суду потрібен ще один закон :o
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:42

Re: Идеи: портфель

  GTS написав:Проте для самого створення суду потрібен ще один закон

Да? Який саме? Чому не два а один?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:47

У «Нафтогаза» появились замечания к составленной отчетности «Укрнафты» из-за вывода аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), которая не подтвердила обоснованность дальнейшего учета дебиторской задолженности за выданными в 2015 г. авансами за нефтепродукты. Номинальная стоимость авансов составляла 14,1 млрд грн, а балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. – 2,97 млрд грн.

«Нафтогаз» отмечает, что вынес этот вопрос на рассмотрение акционеров, чтобы обязать менеджмент «Укрнафты» «сформировать отчетность, которая не вызовет таких замечания аудиторов».

Пересмотр финансовой отчетности повлияет на размер чистой прибыли, которую «Укрнафта» отразила в размере 444,36 млн грн.


И как это отразится на отчетности
444,36 млн - 2 970 млн = ?
или
444,36 + 2 970 млн = ?

Мне кажется будет первый вариант логичным :( :(
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:56

zzzzzz может и второй судя по тому, как 100 держат
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:07

  zzzzzz написав:И как это отразится на отчетности
444,36 млн - 2 970 млн = ?
или
444,36 + 2 970 млн = ?

Мне кажется будет первый вариант логичным :( :(

логичным?
любопытное слово для бух.учета, который работает по утвержденным стандартам.
согласно моему примитивному представлению, дебиторка бывает разная. если она становится долгосрочной, то под нее должны формироваться резервы.
возможно это и имеется в виду, что формирование резервов должно быть отражено в отчетности и влиять на фин.рез.
а не списание задолженности в ноль.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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