ріст розбився об санкції
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:05
Re: Идеи: портфель
ось так :(
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:06
Re: Идеи: портфель
ось так :(
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:11
НАК «Нафтогаз Украины» потребовал от ПАО «Укрнафта» откорректировать свою финансовую отчетность за 2017 г. в соответствии с замечаниями аудиторов. Соответствующий вопрос дополнительно внесен государственным акционером в повестку дня собрания акционеров 14 июня.
У «Нафтогаза» появились замечания к составленной отчетности «Укрнафты» из-за вывода аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), которая не подтвердила обоснованность дальнейшего учета дебиторской задолженности за выданными в 2015 г. авансами за нефтепродукты. Номинальная стоимость авансов составляла 14,1 млрд грн, а балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. – 2,97 млрд грн.
«Нафтогаз» отмечает, что вынес этот вопрос на рассмотрение акционеров, чтобы обязать менеджмент «Укрнафты» «сформировать отчетность, которая не вызовет таких замечания аудиторов».
Пересмотр финансовой отчетности повлияет на размер чистой прибыли, которую «Укрнафта» отразила в размере 444,36 млн грн.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:17
И это пройдёт ©
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:26
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:34
Верховна рада України ухвалила закон №7044 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Проте для самого створення суду потрібен ще один закон
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:42
Re: Идеи: портфель
Да? Який саме? Чому не два а один?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:47
И как это отразится на отчетности
444,36 млн - 2 970 млн = ?
или
444,36 + 2 970 млн = ?
Мне кажется будет первый вариант логичным
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:07
логичным?
любопытное слово для бух.учета, который работает по утвержденным стандартам.
согласно моему примитивному представлению, дебиторка бывает разная. если она становится долгосрочной, то под нее должны формироваться резервы.
возможно это и имеется в виду, что формирование резервов должно быть отражено в отчетности и влиять на фин.рез.
а не списание задолженности в ноль.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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