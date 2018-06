Додано: Чет 07 чер, 2018 16:36

"Strasbourg, Council of Europe - "It is with great satisfaction - I would even say with great joy - that I learnt of today’s decision by the Verkhovna Rada to adopt the law on the High Anti-Corruption Court. According to the reports the law as adopted is in line with the recommendations of the Venice Commission." - President of the Venice Commission Mr Gianni Buquicchio«Страсбург, Совет Европы - «С большим удовлетворением, я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнем решении Верховной Рады принять закон о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендациям Венецианской комиссии». - Председатель Венецианской комиссии г-н Джанни Букиккио