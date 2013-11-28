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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:33
Investor_33
Ждать можно до бесконечности, они деньги своими считают.
В первом письме был логин и пароль с ссылкой. Вот по нему заходим и смотрим стадию отработки. Если дело закрыто, можно смело ехать и ругаться. У меня УНАФ выплатил где-то через месяц после подачи на исполнение.
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St/2
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:02
Всем спасибо.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:03
23 дня
Careful what you wish
Careful what you say Careful what you wish you may regret it Careful what you wish you just may get it
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:23
не возвращают авансовый платеж, куда написать...
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dmetr
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:52
Туда же, в исполнительную
Careful what you wish
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:42
St/2 написав:Investor_33
В первом письме был логин и пароль с ссылкой. Вот по нему заходим и смотрим стадию отработки.
В первом письме - это в письме от исполнительной, которым они постанову об открытии впровадження должны прислать?
Подал пару дней назад тоже свои доки. Сегодня пообщался с исполнителем, к которому попало мое дело, хамство зашкаливает.
Их вообще надо как-то дергать, чтобы двигалось или забыть на 3 недели пока?
Вы помню, писали, что пришлось писать жалобу на начальника, чтобы деньги отдали?...
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vvv5
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:53
zzzzzz написав:
И как это отразится на отчетности
444,36 млн - 2 970 млн = ?
или
444,36 + 2 970 млн = ?
Мне кажется будет первый вариант логичным
Ви - оптиміст, а насправді мало б бути так 444,36 - (14.900 - 2.970) або 444,36 - 11.930
11.930 - мало б бути сформованого резерву (різниця між дебіторкою 14.900 і її оцінною вартістю), а резерви впливають на фінансовий результат.
Нафтогаз хоче збити ціну УНАФ для розділу з бенею?
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:55
St/2 написав:
А тарифы чем выше тем лучше, больше будут экономить...
субсидіанти навпаки тратять на 20% більше, ніж інші
ось так :(
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:59
Аспирант1 написав:
Номинальная стоимость авансов составляла 14,1 млрд грн, а балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. – 2,97 млрд грн.
хоча "балансова вартість" - можливо резерви вже сформовані, але сформовані неправильно, якщо є зауваження аудиторів
ось так :(
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:01
дивідендів від Авалю не буде?
ось так :(
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