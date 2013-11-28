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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:33

Investor_33
Ждать можно до бесконечности, они деньги своими считают.

В первом письме был логин и пароль с ссылкой. Вот по нему заходим и смотрим стадию отработки. Если дело закрыто, можно смело ехать и ругаться. У меня УНАФ выплатил где-то через месяц после подачи на исполнение.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:02

Всем спасибо.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:03

Re: Идеи: портфель

23 дня
Careful what you wish
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:23

не возвращают авансовый платеж, куда написать...
dmetr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:52

Re: Идеи: портфель

Туда же, в исполнительную
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:42

  St/2 написав:Investor_33
В первом письме был логин и пароль с ссылкой. Вот по нему заходим и смотрим стадию отработки.


В первом письме - это в письме от исполнительной, которым они постанову об открытии впровадження должны прислать?
Подал пару дней назад тоже свои доки. Сегодня пообщался с исполнителем, к которому попало мое дело, хамство зашкаливает.
Их вообще надо как-то дергать, чтобы двигалось или забыть на 3 недели пока?
Вы помню, писали, что пришлось писать жалобу на начальника, чтобы деньги отдали?...
vvv5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:53

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:И как это отразится на отчетности
444,36 млн - 2 970 млн = ?
или
444,36 + 2 970 млн = ?

Мне кажется будет первый вариант логичным :( :(


Ви - оптиміст, а насправді мало б бути так 444,36 - (14.900 - 2.970) або 444,36 - 11.930 :(

11.930 - мало б бути сформованого резерву (різниця між дебіторкою 14.900 і її оцінною вартістю), а резерви впливають на фінансовий результат.

Нафтогаз хоче збити ціну УНАФ для розділу з бенею?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:55

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:А тарифы чем выше тем лучше, больше будут экономить...


субсидіанти навпаки тратять на 20% більше, ніж інші :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:59

Re: Идеи: портфель

  Аспирант1 написав:Номинальная стоимость авансов составляла 14,1 млрд грн, а балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. – 2,97 млрд грн.


хоча "балансова вартість" - можливо резерви вже сформовані, але сформовані неправильно, якщо є зауваження аудиторів :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:01

???

дивідендів від Авалю не буде?
ось так :(
d_12
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