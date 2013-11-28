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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:03
d_12 написав:
дивідендів від Авалю не буде?
даже если их не будет, то зачем же лить в стакан ниже 0,3150...
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:09
rusich, може сам Аваль зменшує середній біржовий курс?
ось так :(
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d_12
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