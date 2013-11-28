даже если их не будет, то зачем же лить в стакан ниже 0,3150...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:03
даже если их не будет, то зачем же лить в стакан ниже 0,3150...
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:14
чтобы его хоть как-то прилично снизить, необходимо будет пару месяцев держать цену ниже 25
сомневаюсь, что они настолько malicious, и что на это есть указка сверху, т.к. на развитых рынках за такое можно легко получить по рукам, манипулирование ценой
ведь, например, кидок с дивидендами, для тех кто собирался продать акции через байбек, формально не считается кидком - все в рамках правового поля; а манипулирование ценой - это уже совсем другие расклады
тут скорее всего кто-то просто не смог явиться на собрание и проголосовать против, потому и льют в рынок
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:24
Біржа шукає в кого купити новий софт
Найважливішими функціональними вимогами до нової платформи є:
• Торгівля акціями, облігаціями, ф'ючерсами та опціонами за принципом "ринку заявок";
• Управління ризиками на основі 100% -попереднього депонування за допомогою он-лайн розрахунку торговельних лімітів на ринку цінних паперів;
• Управління ризиками з онлайн-маржуванням на ринку деривативів;
• Підтримка адресних заявок для ведення двосторонніх торгів;
• Підтримка репо угод на ринку цінних паперів;
• API для прямого доступу до ринків та зв'язку з брокерськими торговими системами;
• Можливість обробляти щонайменше 1500 операцій в секунду;
• Масштабована архітектура;
• Сумісність з зовнішніми Центральними контрагентом / кліринговими компаніями для цінних паперів;
• Центральний контрагент та функції клірингу похідних інструментів.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:17
Re: Идеи: портфель
На сколько это хорошая новость? Как быстро смогут перейти?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:27
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36
Andrew2
Я так понимаю что это разработка, а они хотят готовую купить. Нет?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:41
Ну УБ много чего писала, все зависит от того как быстро пройдет тендер.
Наладка думаю месяц.
А вообще пару месяцев на все , про все.ИМХО.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:47
zzzzzz
Пишут что тендер объявили, правда дату проведения пока не указали. Если пару тройку месяцев и есть инфа о тендере то реально могут дать отсрочку на введений санкций. Очень хотелось бы)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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