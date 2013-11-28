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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2104210521062107>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:03

  d_12 написав:дивідендів від Авалю не буде?

даже если их не будет, то зачем же лить в стакан ниже 0,3150...
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:09

rusich, може сам Аваль зменшує середній біржовий курс?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:14

  d_12 написав:rusich, може сам Аваль зменшує середній біржовий курс?

чтобы его хоть как-то прилично снизить, необходимо будет пару месяцев держать цену ниже 25

сомневаюсь, что они настолько malicious, и что на это есть указка сверху, т.к. на развитых рынках за такое можно легко получить по рукам, манипулирование ценой

ведь, например, кидок с дивидендами, для тех кто собирался продать акции через байбек, формально не считается кидком - все в рамках правового поля; а манипулирование ценой - это уже совсем другие расклады

тут скорее всего кто-то просто не смог явиться на собрание и проголосовать против, потому и льют в рынок
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:18

Дивіденди будуть. Хтось псіханув.
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:24

Біржа шукає в кого купити новий софт

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:17

Re: Идеи: портфель

  greenozon написав:Біржа шукає в кого купити новий софт

На сколько это хорошая новость? Как быстро смогут перейти?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:27

  Investor_33 написав:
  greenozon написав:Біржа шукає в кого купити новий софт

На сколько это хорошая новость? Как быстро смогут перейти?

УБ писала, что при самом оптимистичном раскладе - 1 год.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:36

Andrew2
Я так понимаю что это разработка, а они хотят готовую купить. Нет?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:41

  Andrew2 написав:
  Investor_33 написав:
  greenozon написав:Біржа шукає в кого купити новий софт

На сколько это хорошая новость? Как быстро смогут перейти?

УБ писала, что при самом оптимистичном раскладе - 1 год.


Ну УБ много чего писала, все зависит от того как быстро пройдет тендер.
Наладка думаю месяц.
А вообще пару месяцев на все , про все.ИМХО.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:47

zzzzzz
Пишут что тендер объявили, правда дату проведения пока не указали. Если пару тройку месяцев и есть инфа о тендере то реально могут дать отсрочку на введений санкций. Очень хотелось бы)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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