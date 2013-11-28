Investor_33
Вы сами себя хотите приободрить или окружающих ? ))))
Сказали стоп-торги значит все - отпуск 2 месяца, а может и до 1 сентября ))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:50
Investor_33
Вы сами себя хотите приободрить или окружающих ? ))))
Сказали стоп-торги значит все - отпуск 2 месяца, а может и до 1 сентября ))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:55
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:58
Re: Идеи: портфель
ось так :(
Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:02
Re: Идеи: портфель
На сколько я понял, сказали "в случае не отложении даты ввода санкций". Мне абсолютно всё равно сколько будут стоять активы если на пару месяцев закроют УБу (даже если на год), здесь больше о вреде имиджу и так еще не состоявшемуся ФРУ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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