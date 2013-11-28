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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:50

Investor_33

Вы сами себя хотите приободрить или окружающих ? ))))

Сказали стоп-торги значит все - отпуск 2 месяца, а может и до 1 сентября ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:55

  zzzzzz написав:Investor_33

Вы сами себя хотите приободрить или окружающих ? ))))

Сказали стоп-торги значит все - отпуск 2 месяца, а может и до 1 сентября ))

Имхо, пока не закончится приватизация наиболее сладких объектов.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:58

Re: Идеи: портфель

  Філ написав:Хтось псіханув.


може розпочав розпродаж?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:02

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Сказали стоп-торги значит все

На сколько я понял, сказали "в случае не отложении даты ввода санкций". Мне абсолютно всё равно сколько будут стоять активы если на пару месяцев закроют УБу (даже если на год), здесь больше о вреде имиджу и так еще не состоявшемуся ФРУ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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