Всего с начала года акции «Укрнафты» подешевели на 42%, начав год с отметки 139 грн. При этом индекс биржи за этот период вырос на 11,5%.

На момент прихода в «Укрнафту» нового главы правления Марка Роллинса, акции компании на УБ торговались на уровне 292 грн. С того момента их стоимость снизилась в 3 раза, а общий индекс биржи за это время вырос на 67% – с 977,7 до 1635,9 пунктов.

Как сообщал enkorr, не смотря на смену председателя правления «Укрнафты» в июле 2015 г. вывод средств из компании и сомнительные практики в проведении аукционов по продаже нефти и СУГ сохранились. Также продолжал увеличивается налоговый долг, который с момента смены менеджмента вырос еще на 5 млрд грн.

Кроме того, компания продолжала продавать производимый со своего газа аммиак группе «Приват» с дисконтом 20-50% от рыночной стоимости.

Мажоритарный акционер НАК «Нафтогаз Украины» не предпринимал попыток сменить менеджмент, опасаясь ослабить свои позиции в арбитражном процессе в Лондоне, где рассматривалась правомочность акционерного соглашения по «Укрнафте» от 2010 г.

В то же время ключевые бизнес-решения в «Укрнафте», а также юридический контроль за всеми действиями правления осуществляется вице-президентами. Коммерческий блок, отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев. Юридические вопросы по-прежнему курирует Вячеслав Карташов, под юридическим надзором которого из компании в 2015г. было выведено 14 млрд грн.

26 апреля 2018 г. Лондонский арбитражный суд отменил ключевой пункт акционерного соглашения «Укрнафты», предусматривающий, что исключительное право определять кандидатуру главы правления, а следовательно и весь его состав, принадлежит миноритарным акционерам, аффилированным с группой «Приват».