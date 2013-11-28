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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2105210621072108>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:50

Investor_33

Вы сами себя хотите приободрить или окружающих ? ))))

Сказали стоп-торги значит все - отпуск 2 месяца, а может и до 1 сентября ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:55

  zzzzzz написав:Investor_33

Вы сами себя хотите приободрить или окружающих ? ))))

Сказали стоп-торги значит все - отпуск 2 месяца, а может и до 1 сентября ))

Имхо, пока не закончится приватизация наиболее сладких объектов.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:58

Re: Идеи: портфель

  Філ написав:Хтось псіханув.


може розпочав розпродаж?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:02

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Сказали стоп-торги значит все

На сколько я понял, сказали "в случае не отложении даты ввода санкций". Мне абсолютно всё равно сколько будут стоять активы если на пару месяцев закроют УБу (даже если на год), здесь больше о вреде имиджу и так еще не состоявшемуся ФРУ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:57

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:предложите портфель лучше чем CEEN - сравним на выходе


DOEN - кремінь +1,61%, а CEEN - * -4,28% :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:01

Re: Идеи: портфель

  Investor_33 написав:ФРУ


дуже високопарна назва того, що за 20+ років не відбулось, а по факту нікому не потрібне, крім кількох десятків-сотень "хворих фондою" :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:14

Re: Идеи: портфель

  d_12 написав:може розпочав розпродаж?

Або закінчив, та й бідів в авалі стало більше після цього .
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:29

УНАФ

Всего с начала года акции «Укрнафты» подешевели на 42%, начав год с отметки 139 грн. При этом индекс биржи за этот период вырос на 11,5%.
На момент прихода в «Укрнафту» нового главы правления Марка Роллинса, акции компании на УБ торговались на уровне 292 грн. С того момента их стоимость снизилась в 3 раза, а общий индекс биржи за это время вырос на 67% – с 977,7 до 1635,9 пунктов.
Как сообщал enkorr, не смотря на смену председателя правления «Укрнафты» в июле 2015 г. вывод средств из компании и сомнительные практики в проведении аукционов по продаже нефти и СУГ сохранились. Также продолжал увеличивается налоговый долг, который с момента смены менеджмента вырос еще на 5 млрд грн.
Кроме того, компания продолжала продавать производимый со своего газа аммиак группе «Приват» с дисконтом 20-50% от рыночной стоимости.
Мажоритарный акционер НАК «Нафтогаз Украины» не предпринимал попыток сменить менеджмент, опасаясь ослабить свои позиции в арбитражном процессе в Лондоне, где рассматривалась правомочность акционерного соглашения по «Укрнафте» от 2010 г.
В то же время ключевые бизнес-решения в «Укрнафте», а также юридический контроль за всеми действиями правления осуществляется вице-президентами. Коммерческий блок, отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев. Юридические вопросы по-прежнему курирует Вячеслав Карташов, под юридическим надзором которого из компании в 2015г. было выведено 14 млрд грн.
26 апреля 2018 г. Лондонский арбитражный суд отменил ключевой пункт акционерного соглашения «Укрнафты», предусматривающий, что исключительное право определять кандидатуру главы правления, а следовательно и весь его состав, принадлежит миноритарным акционерам, аффилированным с группой «Приват».


http://enkorr.com.ua/
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:42

Загальні збори DOEN

Cтаном на 08.06.2018 емітентом ПАТ "Донбасенерго" (Акції іменні прості; UA4000080675) збирається реєстр щодо повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:43

Джентльмени, не підкажете, хто ММ по МХП в Лондоні?

ПС Крим це Україна.
mandelbrot
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