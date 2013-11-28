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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:48

  d_12 написав:
DOEN - кремінь +1,61%, а CEEN - * -4,28% :)


LUAZ +7.03% :D
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:53

ChuLock
Значит не всё потеряно)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:59

[#UkrainianExchangeNews as of June, 09]
Получили первое предложение на поставку ПО торговой системы в рамках объявленного вчера тендера.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:01

  Investor_33 написав:Всем спасибо.

Ровно 31 день с дня открытия впровадження
ujin_lord
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:55

  Andrew2 написав:
[#UkrainianExchangeNews as of June, 09]
Получили первое предложение на поставку ПО торговой системы в рамках объявленного вчера тендера.

И что? Сам сухоруков до этого сказал что разработать новое по это 1+ год, тестить 1+ год. Так что готовьтесь
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:05

У кого-нибудь есть уже инфа по какой цене укрсоц отсквизит?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:31

Думаю аваль уже ничего не спасёт. Ближайший уровень 0,25
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:07

Lenavo наливай
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:07

  Lenavo написав:Думаю аваль уже ничего не спасёт. Ближайший уровень 0,25

аваль ничего не спасет, если они не выплатят дивы и устроят сквиз по цене в один капитал! но к тому времени, эта богодельня уже будет закрыта :mrgreen:

на данный момент найдется немало тех, кто отдаст через байбек по 0,3150 и захочет откупиться через стакан, потому не ожидаю проседания ниже 0,28

да и вряд ли много таких, кто не имеет права на участие в байбеке
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:43

Робимо ставки, панове, на закриття інтернет-торгів на УБ ?
Ставки пропоную робити в стаканах.
Serhij
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