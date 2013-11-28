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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2106210721082109

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:05

  rusich написав:
  Lenavo написав:Думаю аваль уже ничего не спасёт. Ближайший уровень 0,25

аваль ничего не спасет, если они не выплатят дивы и устроят сквиз по цене в один капитал! но к тому времени, эта богодельня уже будет закрыта :mrgreen:

на данный момент найдется немало тех, кто отдаст через байбек по 0,3150 и захочет откупиться через стакан, потому не ожидаю проседания ниже 0,28

да и вряд ли много таких, кто не имеет права на участие в байбеке

Уже неоднократно обсуждалось.
Биржевой курс в случае аваля, не есть догма, они не обязаны по нему выкупать. А оценщик может принять его к сведению.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:06

  Філ написав:Lenavo наливай

Потерпи, не долго осталось. Потому будет за счестье внебиржи продать по 15 коп))
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:26

  Lenavo написав:
  Філ написав:Lenavo наливай

Потерпи, не долго осталось. Потому будет за счестье внебиржи продать по 15 коп))


ипанись об рельсу . у нас бирж шо говна
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:07

  ChuLock написав:ипанись об рельсу . у нас бирж шо говна

Но только на двух торгуется Аваль.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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