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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:05
rusich написав: Lenavo написав:
Думаю аваль уже ничего не спасёт. Ближайший уровень 0,25
аваль ничего не спасет, если они не выплатят дивы и устроят сквиз по цене в один капитал! но к тому времени, эта богодельня уже будет закрыта
на данный момент найдется немало тех, кто отдаст через байбек по 0,3150 и захочет откупиться через стакан, потому не ожидаю проседания ниже 0,28
да и вряд ли много таких, кто не имеет права на участие в байбеке
Уже неоднократно обсуждалось.
Биржевой курс в случае аваля, не есть догма, они не обязаны по нему выкупать. А оценщик может принять его к сведению.
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St/2
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:06
Філ написав:Lenavo
наливай
Потерпи, не долго осталось. Потому будет за счестье внебиржи продать по 15 коп))
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Lenavo
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:26
Lenavo написав: Філ написав:Lenavo
наливай
Потерпи, не долго осталось. Потому будет за счестье внебиржи продать по 15 коп))
ипанись об рельсу . у нас бирж шо говна
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Пон 11 чер, 2018 17:07
ChuLock написав:
ипанись об рельсу . у нас бирж шо говна
Но только на двух торгуется Аваль.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Пон 11 чер, 2018 17:40
Что мешает брокерам переключиться предоставление доступа на онлайн торговлю на ПФТС?
ПО ПФТС под санкции подпадает?
Когда-то это была основная площадка, снова станет основной..
Кризис близко! (январь 2018)
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user412
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:43
user412
И все так чинно-благородно! По старому(с)
Глядишь, форум на УФС скоро заработает
"broker_22 купит аваль выше номинала", ...
с телефона начнем скупать нафту и центр, у тех кто на УБиенной "подзадержался" ))
А там, и народ с Польши подтянется обратно
дожились, ***. После сквизов я уже не удивлюсь и электрическому стулу (с)
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paolot
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