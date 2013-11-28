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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:05

  rusich написав:
  Lenavo написав:Думаю аваль уже ничего не спасёт. Ближайший уровень 0,25

аваль ничего не спасет, если они не выплатят дивы и устроят сквиз по цене в один капитал! но к тому времени, эта богодельня уже будет закрыта :mrgreen:

на данный момент найдется немало тех, кто отдаст через байбек по 0,3150 и захочет откупиться через стакан, потому не ожидаю проседания ниже 0,28

да и вряд ли много таких, кто не имеет права на участие в байбеке

Уже неоднократно обсуждалось.
Биржевой курс в случае аваля, не есть догма, они не обязаны по нему выкупать. А оценщик может принять его к сведению.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:06

  Філ написав:Lenavo наливай

Потерпи, не долго осталось. Потому будет за счестье внебиржи продать по 15 коп))
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:26

  Lenavo написав:
  Філ написав:Lenavo наливай

Потерпи, не долго осталось. Потому будет за счестье внебиржи продать по 15 коп))


ипанись об рельсу . у нас бирж шо говна
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:07

  ChuLock написав:ипанись об рельсу . у нас бирж шо говна

Но только на двух торгуется Аваль.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:40

Что мешает брокерам переключиться предоставление доступа на онлайн торговлю на ПФТС?
ПО ПФТС под санкции подпадает?
Когда-то это была основная площадка, снова станет основной..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:43

user412
И все так чинно-благородно! По старому(с)
Глядишь, форум на УФС скоро заработает :mrgreen: "broker_22 купит аваль выше номинала", ...
с телефона начнем скупать нафту и центр, у тех кто на УБиенной "подзадержался" ))
А там, и народ с Польши подтянется обратно
:twisted: дожились, ***. После сквизов я уже не удивлюсь и электрическому стулу (с) :evil:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 23:15

user412
Ради интереса открыл индекс. Уровень 2006 года.
Если учесть что тогда курс был 5, уровень 2003.
А с учетом инфляции, то и 2002.
Так сказать, начнем с нуля.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 06:40

  St/2 написав:Так сказать, начнем с нуля.

Закончим, если быть точным.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 07:13

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:Ради интереса открыл индекс. Уровень 2006 года.Если учесть что тогда курс был 5, уровень 2003.А с учетом инфляции, то и 2002.Так сказать, начнем с нуля.

Всё равно не п-р-о-д-а-м!!!!!!!!!!!!!!!!! Страшильщики..))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 07:17

  Investor_33 написав:
  St/2 написав:Ради интереса открыл индекс. Уровень 2006 года.Если учесть что тогда курс был 5, уровень 2003.А с учетом инфляции, то и 2002.Так сказать, начнем с нуля.

Всё равно не п-р-о-д-а-м!!!!!!!!!!!!!!!!! Страшильщики..))

Сквиз в помощь :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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