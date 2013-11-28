Додано: Вів 12 чер, 2018 07:42

rusich написав: Сквиз в помощь Сквиз в помощь

1. Не факт что он будет.2. Если и будет когда то, то ценник может и выше 50коп быть.З.Ы. Вот не пойму, вы - "всёпропальщики" реально не понимаете что это всё временно и УБа в скором времени сменит ПО (если даже не дадут отсрочку на ввод решения СНБО)... переживём мы и эту нестабильность. Какой смысл писать здесь кучу постов о сквизах и тому подобное? Виталий с осени пугает сквизом по 15коп а аваль выкупает акции по 31+!!! Такое ощущение что вы радуетесь каждому негативу который происходит в нашей стране( Жаль...З.Ы.Ы. А акции как были так и будут, и это будет самое прибыльное капвложение на ближайшие 12 мес. Вспомните еще этот пост, я умею ждать, еще обсудим...