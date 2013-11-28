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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2107210821092110

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 07:42

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:Сквиз в помощь

1. Не факт что он будет.
2. Если и будет когда то, то ценник может и выше 50коп быть.
З.Ы. Вот не пойму, вы - "всёпропальщики" реально не понимаете что это всё временно и УБа в скором времени сменит ПО (если даже не дадут отсрочку на ввод решения СНБО)... переживём мы и эту нестабильность. Какой смысл писать здесь кучу постов о сквизах и тому подобное? Виталий с осени пугает сквизом по 15коп а аваль выкупает акции по 31+!!! Такое ощущение что вы радуетесь каждому негативу который происходит в нашей стране( Жаль...
З.Ы.Ы. А акции как были так и будут, и это будет самое прибыльное капвложение на ближайшие 12 мес. Вспомните еще этот пост, я умею ждать, еще обсудим...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:24

TATM

08.06.2018 року Наглядовою радою акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 11-НР від 08.06.2018 року) прийняті наступні рішення: Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 26.06.2018 р. Строк виплати дивідендів: з 26.06.2018 по 18.10.2018 р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі
И это пройдёт ©
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:36

  Investor_33 написав:...это всё временно и УБа в скором времени сменит ПО...

это уже не финансовые термины.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:46

  Investor_33 написав:
  rusich написав:Сквиз в помощь

1. Не факт что он будет.
2. Если и будет когда то, то ценник может и выше 50коп быть.
З.Ы. Вот не пойму, вы - "всёпропальщики" реально не понимаете что это всё временно и УБа в скором времени сменит ПО (если даже не дадут отсрочку на ввод решения СНБО)... переживём мы и эту нестабильность. Какой смысл писать здесь кучу постов о сквизах и тому подобное? Виталий с осени пугает сквизом по 15коп а аваль выкупает акции по 31+!!! Такое ощущение что вы радуетесь каждому негативу который происходит в нашей стране( Жаль...
З.Ы.Ы. А акции как были так и будут, и это будет самое прибыльное капвложение на ближайшие 12 мес. Вспомните еще этот пост, я умею ждать, еще обсудим...


Когда Вас читаешь такое ощущение, что Вы реально троллите. Что переживать, если остался один Центр? Да и то в качестве дойной коровы.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:50

  lrs7719 написав:Когда Вас читаешь такое ощущение, что Вы реально троллите. Что переживать, если остался один Центр? Да и то в качестве дойной коровы.

:mrgreen:
а когда Вас читаешь, не покидает ощущение, что какая-то трагедия случилась...
и почему только центр?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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З професійним святом всіх! Все так не буде :). А наскільки буде краще залежить від кожного з нас!
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