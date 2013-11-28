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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2108210921102111>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:24

TATM

08.06.2018 року Наглядовою радою акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 11-НР від 08.06.2018 року) прийняті наступні рішення: Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 26.06.2018 р. Строк виплати дивідендів: з 26.06.2018 по 18.10.2018 р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі
И это пройдёт ©
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:36

  Investor_33 написав:...это всё временно и УБа в скором времени сменит ПО...

это уже не финансовые термины.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:46

  Investor_33 написав:
  rusich написав:Сквиз в помощь

1. Не факт что он будет.
2. Если и будет когда то, то ценник может и выше 50коп быть.
З.Ы. Вот не пойму, вы - "всёпропальщики" реально не понимаете что это всё временно и УБа в скором времени сменит ПО (если даже не дадут отсрочку на ввод решения СНБО)... переживём мы и эту нестабильность. Какой смысл писать здесь кучу постов о сквизах и тому подобное? Виталий с осени пугает сквизом по 15коп а аваль выкупает акции по 31+!!! Такое ощущение что вы радуетесь каждому негативу который происходит в нашей стране( Жаль...
З.Ы.Ы. А акции как были так и будут, и это будет самое прибыльное капвложение на ближайшие 12 мес. Вспомните еще этот пост, я умею ждать, еще обсудим...


Когда Вас читаешь такое ощущение, что Вы реально троллите. Что переживать, если остался один Центр? Да и то в качестве дойной коровы.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:50

  lrs7719 написав:Когда Вас читаешь такое ощущение, что Вы реально троллите. Что переживать, если остался один Центр? Да и то в качестве дойной коровы.

:mrgreen:
а когда Вас читаешь, не покидает ощущение, что какая-то трагедия случилась...
и почему только центр?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:03

З професійним святом всіх! Все так не буде :). А наскільки буде краще залежить від кожного з нас!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:34

  Investor_33 написав:З.Ы.Ы. А акции как были так и будут,

Да, после сквиза они будут, но не у нас с тобой

  Investor_33 написав: Виталий с осени пугает сквизом по 15коп а аваль выкупает акции по 31+!!!

Некорректно сравнивать две разные процедуры с разными подходами к определению цены. Жду с нетерпением результаты независимой оценки по Укрсоцу.
Востаннє редагувалось rusich в Вів 12 чер, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:36

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:Да, после сквиза они будут, но не у нас с тобой

Ладно, мысль понятна...
Есть у кого инфа по дивидендам центра?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:58

Если есть длинные деньги, то можно оставаться в бумаге. Те папирусы, что имели фундамент и дивы, никуда не денутся и бесплатно их раздавать не будут. Ориентир доходность депо +5-10% за риск. Сильно ниже до конца недели не будет. Проливы можно подбирать. Недвига мертвая, альтернатив мало, внешку не все понимают и потянут.
Если деньги короткие, то лучше, конечно, свалить. Если вдруг на бл-й срочно понадобится или на больничку.
В целом эта ситуация еще раз показала, что государство наше мелкого инвестора считает за г-о, с которым считаться не обязательно. Но о мелкого физика сломан уже не первый лом, так что будет как-то выкручиваться.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:59

rusich

Ты прикидывал по свои расчетам какая должна быть цена Укрсоца ?
( у меня он был но я еще месяц назад все продал в убыток )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:11

  Investor_33 написав:Есть у кого инфа по дивидендам центра?


Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» вiд 05.05.2018 р. (протокол
№7/2018) визначено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Центренерго» у 2017 роцi – 22.05.2018р.

Виплата дивiдендiв буде здiйснена у повному обсязi у строк з 01.06.2018 до
01.07.2018 року через депозитарну систему України в порядку, встановленому
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.


Какая еще инфа вам нужна ?
Живите своим умом!
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