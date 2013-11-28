|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:24
TATM
08.06.2018 року Наглядовою радою акціонерного товариства «Турбоатом» (Протокол № 11-НР від 08.06.2018 року) прийняті наступні рішення: Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 26.06.2018 р. Строк виплати дивідендів: з 26.06.2018 по 18.10.2018 р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі
И это пройдёт ©
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:36
это уже не финансовые термины.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:46
Когда Вас читаешь такое ощущение, что Вы реально троллите. Что переживать, если остался один Центр? Да и то в качестве дойной коровы.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:50
а когда Вас читаешь, не покидает ощущение, что какая-то трагедия случилась...
и почему только центр?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:03
З професійним святом всіх! Все так не буде . А наскільки буде краще залежить від кожного з нас!
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:34
Да, после сквиза они будут, но не у нас с тобой
Некорректно сравнивать две разные процедуры с разными подходами к определению цены. Жду с нетерпением результаты независимой оценки по Укрсоцу.
Востаннє редагувалось rusich в Вів 12 чер, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:36
Re: Идеи: портфель
Ладно, мысль понятна...
Есть у кого инфа по дивидендам центра?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:58
Если есть длинные деньги, то можно оставаться в бумаге. Те папирусы, что имели фундамент и дивы, никуда не денутся и бесплатно их раздавать не будут. Ориентир доходность депо +5-10% за риск. Сильно ниже до конца недели не будет. Проливы можно подбирать. Недвига мертвая, альтернатив мало, внешку не все понимают и потянут.
Если деньги короткие, то лучше, конечно, свалить. Если вдруг на бл-й срочно понадобится или на больничку.
В целом эта ситуация еще раз показала, что государство наше мелкого инвестора считает за г-о, с которым считаться не обязательно. Но о мелкого физика сломан уже не первый лом, так что будет как-то выкручиваться.
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:59
rusich
Ты прикидывал по свои расчетам какая должна быть цена Укрсоца ?
( у меня он был но я еще месяц назад все продал в убыток )
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:11
Какая еще инфа вам нужна ?
Живите своим умом!
|