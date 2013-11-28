коллега, скорее, интересуется: может ты уже получил?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:13
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21
Вы вообще читали этот закон? Тот что о "сквизах". Посмотрите внимательно... Там есть норма о минимальной цене. Она не может быть меньше той по которой заявитель покупал акции в последние 12 мес. Так что на год забита минимальная 31,3 коп (надеюсь +двд). Ждём-с...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:33
Re: Идеи: портфель
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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