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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2108210921102111

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:13

  zzzzzz написав:Какая еще инфа вам нужна ?

коллега, скорее, интересуется: может ты уже получил? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21

  rusich написав:
  Investor_33 написав:З.Ы.Ы. А акции как были так и будут,

Да, после сквиза они будут, но не у нас с тобой

  Investor_33 написав: Виталий с осени пугает сквизом по 15коп а аваль выкупает акции по 31+!!!

Некорректно сравнивать две разные процедуры с разными подходами к определению цены. Жду с нетерпением результаты независимой оценки по Укрсоцу.

Вы вообще читали этот закон? Тот что о "сквизах". Посмотрите внимательно... Там есть норма о минимальной цене. Она не может быть меньше той по которой заявитель покупал акции в последние 12 мес. Так что на год забита минимальная 31,3 коп (надеюсь +двд). Ждём-с...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:33

Re: Идеи: портфель

  Yuri_T написав:коллега, скорее, интересуется: может ты уже получил?

Да, именно это)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:15

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Когда Вас читаешь такое ощущение, что Вы реально троллите. Что переживать, если остался один Центр? Да и то в качестве дойной коровы.

:mrgreen:
а когда Вас читаешь, не покидает ощущение, что какая-то трагедия случилась...
и почему только центр?


Никаких трагедий. Заберу деньги из аваля и на этом всё. До очередной девальвации. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:36

lrs7719 Девальвацію вже 3-й рік чекають, а гривневі активи тим часом давали можливість збільшити капітал в 2 а той більше разів.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39

  Філ написав:lrs7719 Девальвацію вже 3-й рік чекають, а гривневі активи тим часом давали можливість збільшити капітал в 2 а той більше разів.

При каждом хлопке пузыря сырьевого гривна обесценивается в 2-3 раза. Если посмотреть на лонг-терм, то ой как тяжело обыграть SP500.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:43

  Філ написав:lrs7719 Девальвацію вже 3-й рік чекають, а гривневі активи тим часом давали можливість збільшити капітал в 2 а той більше разів.


Ну так я цією можливістю і скористався. З 2016 року.
Ладно. То таке.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 12 чер, 2018 11:49, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:48

Andrew2 Зараз чекати девальвації в 2-3 рази занадто "оптимістично".
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:04

  Філ написав:Andrew2 Зараз чекати девальвації в 2-3 рази занадто "оптимістично".

проблема в том, что черные лебеди прилетают только когда их не ждут... так что о страховке желательно думать всегда...
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:13

  zzzzzz написав:rusich

Ты прикидывал по свои расчетам какая должна быть цена Укрсоца ?
( у меня он был но я еще месяц назад все продал в убыток )

Нет, меня больше интересует подход к ценообразованию в аспекте перспектив аваля

Появился соблазн подобрать валю в районе 0,30 с целью отхватить дивов 6,5 копеек и поучаствовать в сквизе. Средняя за последние три месяца выходит около 0,34 как никак. Итого может быть суммарно 40 копеек, апсайд более 30% на достаточно коротком промежутке времени в несколько месяцев.

Но риск отбора аваля по цене в один капитал через сквиз, нивелирует жадность.
Ну и то, как они втупую отложили дату выплату дивов, накладывает дополнительный риск, что такое же могут учудить и со сквизом. И вот тогда вообще можно будет остаться без штанов :?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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