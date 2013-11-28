коллега, скорее, интересуется: может ты уже получил?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:13
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21
Вы вообще читали этот закон? Тот что о "сквизах". Посмотрите внимательно... Там есть норма о минимальной цене. Она не может быть меньше той по которой заявитель покупал акции в последние 12 мес. Так что на год забита минимальная 31,3 коп (надеюсь +двд). Ждём-с...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:33
Re: Идеи: портфель
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:15
Никаких трагедий. Заберу деньги из аваля и на этом всё. До очередной девальвации.
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:36
lrs7719 Девальвацію вже 3-й рік чекають, а гривневі активи тим часом давали можливість збільшити капітал в 2 а той більше разів.
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:43
Ну так я цією можливістю і скористався. З 2016 року.
Ладно. То таке.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 12 чер, 2018 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:04
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:13
Нет, меня больше интересует подход к ценообразованию в аспекте перспектив аваля
Появился соблазн подобрать валю в районе 0,30 с целью отхватить дивов 6,5 копеек и поучаствовать в сквизе. Средняя за последние три месяца выходит около 0,34 как никак. Итого может быть суммарно 40 копеек, апсайд более 30% на достаточно коротком промежутке времени в несколько месяцев.
Но риск отбора аваля по цене в один капитал через сквиз, нивелирует жадность.
Ну и то, как они втупую отложили дату выплату дивов, накладывает дополнительный риск, что такое же могут учудить и со сквизом. И вот тогда вообще можно будет остаться без штанов
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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