Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес.
З.Ы. Перекупленность снята или еще продавят?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:42
Re: Идеи: портфель
Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес.
З.Ы. Перекупленность снята или еще продавят?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:55
вы уверены, что этот фактор тут играет? я нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:11
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:18
Re: Идеи: портфель
А разве не все так делают?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:54
Главное, что это согласовано и одобрено РБИ. Это не местная самодеятельность.
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