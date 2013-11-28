RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2109211021112112

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:42

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:Но риск отбора аваля по цене в один капитал через сквиз, нивелирует жадность.

Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес.
З.Ы. Перекупленность снята или еще продавят?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 477
З нами з: 16.05.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:55

  Investor_33 написав:Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес.

вы уверены, что этот фактор тут играет? я нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12892
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:11

  Yuri_T написав:
  Investor_33 написав:Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес.

вы уверены, что этот фактор тут играет? я нет.

Он читал закон в том месте, где ему больше всего понравилось :lol:
paolot
 
Повідомлень: 47
З нами з: 14.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:18

Re: Идеи: портфель

  paolot написав:Он читал закон в том месте, где ему больше всего понравилось

А разве не все так делают?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 477
З нами з: 16.05.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:54

  rusich написав:Но риск отбора аваля по цене в один капитал через сквиз, нивелирует жадность.
Ну и то, как они втупую отложили дату выплату дивов, накладывает дополнительный риск, что такое же могут учудить и со сквизом. И вот тогда вообще можно будет остаться без штанов :?


Главное, что это согласовано и одобрено РБИ. Это не местная самодеятельность.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 13.07.16
Подякував: 179 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:50

lrs7719 Може я помиляюсь, але селлаут по хорошій в принципі ціні і при цьому щей виплата двд тим, хто продав акції - це перебір.
Філ
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:01

  Філ написав:lrs7719 Може я помиляюсь, але селлаут по хорошій в принципі ціні і при цьому щей виплата двд тим, хто продав акції - це перебір.


Плата за риск. Иначе, в стране с % ставкой под 17%, смысла вкладывать в низколиквидный и рисковый актив - нет.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 13.07.16
Подякував: 179 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2109211021112112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71236
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10080)
12.06.2018 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.