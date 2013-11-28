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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:42
rusich написав:
Но риск отбора аваля по цене в один капитал через сквиз, нивелирует жадность.
Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес.
З.Ы. Перекупленность снята или еще продавят?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:55
Investor_33 написав:
Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес.
вы уверены, что этот фактор тут играет? я нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:11
Yuri_T написав: Investor_33 написав:
Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес.
вы уверены, что этот фактор тут играет? я нет.
Он читал закон в том месте, где ему больше всего понравилось
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paolot
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:18
paolot написав:
Он читал закон в том месте, где ему больше всего понравилось
А разве не все так делают?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:54
rusich написав:
Но риск отбора аваля по цене в один капитал через сквиз, нивелирует жадность.
Ну и то, как они втупую отложили дату выплату дивов,
накладывает дополнительный риск, что такое же могут учудить и со сквизом. И вот тогда вообще можно будет остаться без штанов
Главное, что это согласовано и одобрено РБИ. Это не местная самодеятельность.
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lrs7719
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:50
lrs7719 Може я помиляюсь, але селлаут по хорошій в принципі ціні і при цьому щей виплата двд тим, хто продав акції - це перебір.
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Філ
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:01
Філ написав:lrs7719
Може я помиляюсь, але селлаут по хорошій в принципі ціні і при цьому щей виплата двд тим, хто продав акції - це перебір.
Плата за риск. Иначе, в стране с % ставкой под 17%, смысла вкладывать в низколиквидный и рисковый актив - нет.
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lrs7719
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