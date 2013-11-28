rusich написав:Но риск отбора аваля по цене в один капитал через сквиз, нивелирует жадность.
Цена НЕ МОЖЕТ быть ниже максимальной по которой они выкупали за последние 12 мес. З.Ы. Перекупленность снята или еще продавят?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
paolot написав:Он читал закон в том месте, где ему больше всего понравилось
А разве не все так делают?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
rusich написав:Но риск отбора аваля по цене в один капитал через сквиз, нивелирует жадность. Ну и то, как они втупую отложили дату выплату дивов, накладывает дополнительный риск, что такое же могут учудить и со сквизом. И вот тогда вообще можно будет остаться без штанов
Главное, что это согласовано и одобрено РБИ. Это не местная самодеятельность.