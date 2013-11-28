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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:08
ChuLock написав:
та, как обычно всё будет - лошьё отольёт, всё примут с благодарностью .
" скупой - платит дважды, тупой - трижды, а лох - всегда" ©
хотя реально пока только ценник спустили , объём не льют нихера
Посмотрю как вы запоёте после 15го, а потом через год будете готовы отдать по любой цене
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Lenavo
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Додано: Сер 13 чер, 2018 08:07
С ПФТС есть проблема. Нет у них шлюза больше, поэтому подключить брокерскую систему нет возможности.
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Alecdon
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Додано: Сер 13 чер, 2018 08:56
Lenavo написав:
...а потом через год будете готовы отдать по любой цене
это вряд ли
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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