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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:08

  ChuLock написав:
  Філ написав:UX получила еще 10 предложений от разработчиков ПО
Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/u ... tchikov-po
#StockWorld


та, как обычно всё будет - лошьё отольёт, всё примут с благодарностью .
" скупой - платит дважды, тупой - трижды, а лох - всегда" ©

хотя реально пока только ценник спустили , объём не льют нихера

Посмотрю как вы запоёте после 15го, а потом через год будете готовы отдать по любой цене
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:07

Re: Идеи: портфель

С ПФТС есть проблема. Нет у них шлюза больше, поэтому подключить брокерскую систему нет возможности.
Alecdon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:56

  Lenavo написав:...а потом через год будете готовы отдать по любой цене

это вряд ли
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:48

https://biz.censor.net.ua/resonance/307 ... _kobolevym

Роллинз дал интервью ЦЕНЗОРУ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:01

Кому интересен инсайд: пфтс тоже в сентябре попадёт под санкции. Останется только перспектива. У уб нет денег на новое ПО(ориентир стоимости 10 млн долл из тех оферов что присылают)
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:02

  Yuri_T написав:
  Lenavo написав:...а потом через год будете готовы отдать по любой цене

это вряд ли

Не зарекайтесь.вы ещё молоды и ничего не знаете о жизни. Когда случиться горе в вашей семье... вы отладите по лютой цене. Без ликвидности эта цена стримиться к 0.
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:14

  Lenavo написав:Кому интересен инсайд

инсайдеров на форуме появилось больше чем инвесторов на уб :|
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:16

  Andrew2 написав:
  Lenavo написав:Кому интересен инсайд

инсайдеров на форуме появилось больше чем инвесторов на уб :|

Судя по старту Центра - может и правда ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:19

  Lenavo написав:Когда случиться горе в вашей семье...

Не "когда", а якщо раптом не дай Бог, а "когда" - виглядає, як прихована погроза.
Новенький, слідкуйте за словами.
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:27

Роллинз написав:В 2017 году у нас закончился срок действия девяти спецразрешений. Мы тогда обратились в суд и сумели доказать, что налоговый долг не является правомерным основанием не продлевать спецразрешения.

Со стороны Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) были попытки заблокировать процесс по техническим причинам. Были вопросы к документации, которую мы подали.

Но, в конце 2017 года эти девять спецразрешений были продлены.

В 2018 году у нас заканчивается срок действия 27 спецразрешений. На них суммарно приходится 50% годового объема добычи нефти и 30% годовой добычи газа. Масштаб проблемы намного больше. На сегодня одиннадцать спецразрешений уже закончились и нам их не продлили. Мы также обратились в суд и на сегодня вступило в силу решение суда, которое обязывает Госгеонедра продлить данные спецразрешения. Еще по 16 спецразрешениям судебные разбирательства продолжаются.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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