Роллинз написав: В 2017 году у нас закончился срок действия девяти спецразрешений. Мы тогда обратились в суд и сумели доказать, что налоговый долг не является правомерным основанием не продлевать спецразрешения.



Со стороны Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) были попытки заблокировать процесс по техническим причинам. Были вопросы к документации, которую мы подали.



Но, в конце 2017 года эти девять спецразрешений были продлены.



В 2018 году у нас заканчивается срок действия 27 спецразрешений. На них суммарно приходится 50% годового объема добычи нефти и 30% годовой добычи газа. Масштаб проблемы намного больше. На сегодня одиннадцать спецразрешений уже закончились и нам их не продлили. Мы также обратились в суд и на сегодня вступило в силу решение суда, которое обязывает Госгеонедра продлить данные спецразрешения. Еще по 16 спецразрешениям судебные разбирательства продолжаются.