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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:08
ChuLock написав:
та, как обычно всё будет - лошьё отольёт, всё примут с благодарностью .
" скупой - платит дважды, тупой - трижды, а лох - всегда" ©
хотя реально пока только ценник спустили , объём не льют нихера
Посмотрю как вы запоёте после 15го, а потом через год будете готовы отдать по любой цене
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Lenavo
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Додано: Сер 13 чер, 2018 08:07
С ПФТС есть проблема. Нет у них шлюза больше, поэтому подключить брокерскую систему нет возможности.
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Alecdon
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Додано: Сер 13 чер, 2018 08:56
Lenavo написав:
...а потом через год будете готовы отдать по любой цене
это вряд ли
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:48
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:01
Кому интересен инсайд: пфтс тоже в сентябре попадёт под санкции. Останется только перспектива. У уб нет денег на новое ПО(ориентир стоимости 10 млн долл из тех оферов что присылают)
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Lenavo
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:02
Yuri_T написав: Lenavo написав:
...а потом через год будете готовы отдать по любой цене
это вряд ли
Не зарекайтесь.вы ещё молоды и ничего не знаете о жизни. Когда случиться горе в вашей семье... вы отладите по лютой цене. Без ликвидности эта цена стримиться к 0.
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Lenavo
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:14
Lenavo написав:
Кому интересен инсайд
инсайдеров на форуме появилось больше чем инвесторов на уб
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Andrew2
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:16
Andrew2 написав: Lenavo написав:
Кому интересен инсайд
инсайдеров на форуме появилось больше чем инвесторов на уб
Судя по старту Центра - может и правда ))
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Мечтательный бычок
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:19
Lenavo написав:
Когда случиться горе в вашей семье...
Не "когда", а якщо раптом не дай Бог, а "когда" - виглядає, як прихована погроза.
Новенький, слідкуйте за словами.
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Serhij
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:27
Роллинз написав:В 2017 году у нас закончился срок действия девяти спецразрешений. Мы тогда обратились в суд и сумели доказать, что налоговый долг не является правомерным основанием не продлевать спецразрешения.
Со стороны Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) были попытки заблокировать процесс по техническим причинам. Были вопросы к документации, которую мы подали.
Но, в конце 2017 года эти девять спецразрешений были продлены.
В 2018 году у нас заканчивается срок действия 27 спецразрешений. На них суммарно приходится 50% годового объема добычи нефти и 30% годовой добычи газа. Масштаб проблемы намного больше. На сегодня одиннадцать спецразрешений уже закончились и нам их не продлили. Мы также обратились в суд и на сегодня вступило в силу решение суда, которое обязывает Госгеонедра продлить данные спецразрешения. Еще по 16 спецразрешениям судебные разбирательства продолжаются.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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