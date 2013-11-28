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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:32
Serhij написав: Lenavo написав:
Когда случиться горе в вашей семье...
Не "когда", а якщо раптом не дай Бог, а "когда" - виглядає, як прихована погроза.
Новенький, слідкуйте за словами.
Не в той стране вы живёте
Поэтому «когда»
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Lenavo
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:34
судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:37
d_12 написав:
судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?
Хахаха
Акции продаются с дивами! Покупай пока не поздно!
Только когда эти дивы будут и толку от них при курсе 33
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Lenavo
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:40
d_12 написав:
судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?
После отсечки цена акций 15 коп, а с потерей ликвидности... мне даже сложно сказать стоят ли они хоть что то
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Lenavo
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:49
Lenavo
Дозволю собі процитувати:
ChuLock написав:
ипанись об рельсу . у нас бирж шо говна
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:57
d_12 написав:
судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?
Кто-то тянул-тянул, да не дотянул?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:16
Investor_33 написав: d_12 написав:
судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?
Кто-то тянул-тянул, да не дотянул?)
і на сел-аут не встиг?
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:34
Коллеги, поправьте плиз.
Стоимость акции аваля при оценке в один капитал составляет 0,1643 - верно?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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