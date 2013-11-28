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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:32

  Serhij написав:
  Lenavo написав:Когда случиться горе в вашей семье...

Не "когда", а якщо раптом не дай Бог, а "когда" - виглядає, як прихована погроза.
Новенький, слідкуйте за словами.

Не в той стране вы живёте
Поэтому «когда»
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:34

BAVL

судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:37

  d_12 написав:судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?


Хахаха
Акции продаются с дивами! Покупай пока не поздно!
Только когда эти дивы будут и толку от них при курсе 33
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:40

  d_12 написав:судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?

После отсечки цена акций 15 коп, а с потерей ликвидности... мне даже сложно сказать стоят ли они хоть что то
Lenavo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:49

Lenavo Дозволю собі процитувати:
  ChuLock написав:ипанись об рельсу . у нас бирж шо говна
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:57

Re: Идеи: портфель

  d_12 написав:судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?

Кто-то тянул-тянул, да не дотянул?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:16

  Investor_33 написав:
  d_12 написав:судячи по ціні - вже був відсік на дивіденди?

Кто-то тянул-тянул, да не дотянул?)


і на сел-аут не встиг?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:34

BAVL

Коллеги, поправьте плиз.

Стоимость акции аваля при оценке в один капитал составляет 0,1643 - верно?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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